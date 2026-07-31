В России снизились цены на 5 комплектаций Changan, Bestune, Jaecoo

НАПИ: на сколько в июле подорожали автомобили Dongfeng, Geely, Evolute и Belgee

Цены на новые автомобили в июле 2026-го снова переписали – правда, динамика вышла разнонаправленной. Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало все до копейки, изучив рекомендованные розничные цены (РРЦ) на модели официального рынка. Коснулось это тридцати двух комплектаций.

По сути, прайс-листы обновились весьма ощутимо: на одни машины прирост составил до 6,9%, в то время как другие позиции немного отыграли назад. Разброс внушительный.

Любопытно, что снижение затронуло лишь пять версий – зато сразу у Changan, Bestune и Jaecoo. Диапазон уценки оказался от 2,1% до 5,4%. При этом рост, пусть и скромный в нижней границе (0,1%), зацепил значительно больше брендов: Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee. Аналитики НАПИ прямо указывают на этот перекос в свежем отчете: «Снизились цены на 5 комплектаций автомобилей Changan, Bestune, Jaecoo. Снижение цен составило от 2,1% до 5,4%. При этом 32 комплектации Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi, Belgee подорожали. Прирост составил от 0,1% до 6,9%».

Кстати, рекордсменом по удорожанию стал кроссовер Dongfeng Mage в начальном исполнении Drive. Он прибавил сразу 6,9%, перешагнув психологическую отметку: с 2,9 млн рублей планка поднялась до 3,1 млн. Недалеко ушел и электрический Evolute i-Joy – его две версии потяжелели на 5% и 5,3%, добравшись до 2,97 и 3,19 млн рублей соответственно.

Что касается обратной тенденции, среди подешевевших машин отметился кроссовер Changan CS75 Plus. Обе его комплектации синхронно сбросили по 2,1%. Между прочим, недавно проходила информация, что ценник на эту модель скорректировали как раз после запуска локальной сборки в России – видимо, производство у нас и правда помогает сдержать стоимость.

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