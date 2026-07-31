Самая дорогая Toyota Corolla в истории: что известно о новинке

Toyota представила Corolla за 5,1 млн рублей

Новинка отличается от исходной модели массивным задним спойлером, коваными дисками золотистого оттенка, карбоновыми кузовными панелями, однотрубными амортизаторами и спортивными шинами Michelin.

Отказались от второго ряда сидений не только ради имиджа: машина сбросила 30 килограммов. На гоночном треке такая разница ощущается моментально – маневренность и динамика выходят на новый уровень.

Инженеры перетряхнули и трансмиссию: перенастроенный полный привод теперь работает в паре с механикой, у которой передаточные числа стали короче. А в интеркулер внедрили систему впрыска воды – на гражданских дорогах это вряд ли пригодится, зато при жестких заездах помогает сохранить стабильную мощность.

Под капотом остался проверенный 1,6-литровый турбомотор с отдачей 300 лошадиных сил, но крутящий момент вырос с 400 до 410 Нм. В салоне все знакомо: 8-дюймовый сенсорный дисплей перекочевал сюда без каких-либо изменений.

Главный козырь GRMN Corolla – не техника, а редкость. Тираж составит всего 730 автомобилей на всю планету, поэтому заполучить такую машину, скорее всего, окажется сложной задачей, даже если хватает денег.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в России продлили полный запрет на экспорт бензина.

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