Нехватка мастеров и запчастей: россиян предупредили о росте цен на СТО

Эксперт Новохатский заявил о подорожании запчастей и ремонта машин к осени

Сервисное обслуживание автомобилей в России к осени ощутимо прибавит в цене. Причем подорожает все – от самих запчастей до нормо-часа работы механика.

Гендиректор дилерской сети «Автодом» Андрей Ольховский вообще считает, что растущий фонд оплаты труда станет для прайс-листов более весомым фактором, нежели стоимость деталей. По его словам, услуги ремонта пока еще слишком дешевы. Удерживать специалистов на фоне острого дефицита кадров становится все сложнее: работодатели вынуждены создавать для людей особые социальные условия. «Найти юриста на одном из самых больших сайтов по подбору работы гораздо проще, чем найти жестянщика или маляра, и тем более диагноста», – обрисовал масштаб проблемы Ольховский.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов, впрочем, смотрит на кадровый голод немного иначе. Он признает, что нехватка наблюдается лишь в сегменте высококвалифицированных специалистов, а глобального перекоса на рынке труда пока нет – количество резюме и открытых вакансий находится в равновесии.

Зато в отношении цен на автокомпоненты сомнений куда меньше. Исполняющий обязанности замкоммерческого директора ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский прямо указывает на повышение базовой ставки НДС до 22%. Это автоматически потянуло за собой стоимость каждого винтика на всех этапах доставки. Ориентировочно вилка транспортных и таможенных расходов прибавляет к цене комплектующих 15-25%. К концу лета, полагает Новохатский, плановое ТО может вырасти на 8-10%, а запчасти для массовых моделей – на 5-7% относительно начала года.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов ожидает похожей динамики – как минимум 5-8% роста в августе. Главный виновник – непредсказуемые валютные качели, от которых напрямую зависят зарубежные закупки. Вдобавок топливная инфляция разгоняет себестоимость логистических цепочек параллельного импорта. «Наиболее остро подорожание отразится на доставке сложных агрегатов (двигателей, кузовных элементов) и эксклюзивных единичных позиций, где фрахт составляет значительную долю цены», – подчеркнул эксперт.

Плисов между тем обращает внимание еще на один бюрократический нюанс – введение новой логистической маркировки по системе ГОСЛОГ. Обязательство сопровождать груз электронной транспортной накладной, по его мнению, выдавит с рынка часть мелких перевозчиков, оставив только средние и крупные компании. Правда, эксперт считает, что на ценниках в магазинах запчастей это новшество пока не отразится.

Что касается конкретных групп товаров, то подорожание уже фиксируют даже в Российском союзе автостраховщиков. Плисов отметил, что пока оно затронуло в основном часть оригинальных деталей, поступающих из ОАЭ, что связано со сменой каналов поставок. По большинству же позиций ситуация остается сравнительно стабильной.

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