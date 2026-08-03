Надежный мотор и классический автомат — этот японский кроссовер можно найти за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, почему Toyota Highlander хороший выбор на вторичке

Сегодня за два миллиона рублей новый семиместный кроссовер уже не купить, а на вторичкеза эти деньги предлагают модели лишь с приличным пробегом. Тем не менее, эксперт «За рулем» советует присмотреться к проверенному варианту.

В фокусе внимания – Toyota Highlander поколения XU40 за означенную сумму. Это машины 2011–2012 годов, и пробег у них, как правило, солидный, однако под капотом скрывается легендарный бензиновый V6 3.5 литра (серия 2GR-FE).

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Агрегат 2GR-FE дебютировал еще в 2004 году и успел стать классикой, подтвердив легенду о надежности Тойоты. Ресурс уверенно приближается к полумиллиону километров.

В отличие от мотора Ниссана, здесь есть гидрокомпенсаторы. С годами могут потребовать замены некоторые прокладки, а водяной насос – иногда после 50 тысяч км. Но на этом, по сути, проблемы исчерпываются. Кстати, посторонний стук при запуске пугать не должен – это особенность работы системы регулировки фаз VVTi.

Работает этот мотор в паре с классическим гидромеханическим автоматом U151F, который ставили на многие Toyota и Lexus. Агрегат надежный, но капризный к стилю вождения. Если любить резкие старты, можно угробить передний планетарный ряд.

А игнорирование замены масла (положено каждые 60 тысяч км) приведет к тому, что продукты износа забьют гидроблок, а затем разрушат втулку масляного насоса. То есть купить такой кроссовер – значит быть готовым к своевременному, но не запредельно дорогому обслуживанию.

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