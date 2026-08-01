Honda Accord может получить внедорожную версию: подробности о планах компании

Honda может возродить Accord Crosstour для конкуренции с Subaru Outback

В сеть просочилась информация о возможном возвращении Accord Crosstour – внедорожной версии седана, которую Honda якобы хочет противопоставить Subaru Outback. Правда, официальные представители марки уже назвали эти данные недостоверными. Никакого окончательного вердикта по модели действительно нет, и проект пока заморожен на уровне идеи.

Между тем инсайдеры, на которых ссылается Autonews.com, уверяют: эскизы и планы уже проработаны. Компания спроектировала «приподнятый» седан, но высшее руководство еще не поставило подпись. Если согласование все же случится, премьера новинки состоится в 2029 году. Причем одновременно с ней выйдет и классический Accord следующей генерации.

Концепт Honda

Обе машины разделят гибридную начинку и прописку на американском заводе. Под капотом у будущей «четырехдверки» пропишется двигатель, который станет трудиться генератором, а вращать колеса будет электромотор. По сути, перед нами хорошо знакомая последовательная схема без прямой механической связи ДВС с колесами.

Вообще, Crosstour для Honda – не пустой звук. В 2010 году такой автомобиль уже появлялся в гамме, причем оснащался тем же 3,5-литровым агрегатом, что и обычный седан. Судьба его, правда, оказалась незавидной: к 2015 году тираж свернули из-за откровенно вялого спроса.

Зато теперь расклад иной. Рынок кроссоверов пожирает все новые ниши, и производители охотно лепят внедорожные версии даже из легковушек. Toyota, например, уже торгует Crown – седаном с клиренсом кроссовера. Honda, по логике вещей, может скопировать этот трюк с Accord. А в BMW и вовсе готовят кабриолет, который заменит седан 4 серии, окончательно расшатывая привычные форматы.

О том, чем сегодня способен удивить гибридный кроссовер, «За рулем» недавно рассказал.

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