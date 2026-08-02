В Россию вернулся известный надежный седан Hyundai с ценой Лады Весты

Новые седаны Hyundai Elantra предлагаются в РФ с ценами от 1,42 млн рублей

Ситуация, когда иномарка стоит меньше отечественного автомобиля, всегда выглядит немного абсурдно. А между тем Hyundai Elantra седьмого поколения, прошедшая рестайлинг и завозимая в страну по параллельному импорту, именно в такую историю и попала.

Hyundai Elantra

Даже в богатой комплектации Top, если заказывать машину через Владивосток, она обходится всего в 1 420 000 рублей. LADA Vesta 2026 года на механике стартует от 1 581 000 рублей, а версия с вариатором и вовсе тянет минимум на 1 631 000. По сути, корейский седан ощутимо выигрывает у российского по начальному ценнику.

Чем же насыщена эта «топовая» версия за полтора миллиона, которая когда-то официально продавалась у дилеров? Тут есть и бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, кондиционер, мультируль, цифровая приборка, тачскрин мультимедиа, камера заднего вида с парктрониками, датчик света, круиз-контроль и литье на 17 дюймов. Про электронный ручник с AutoHold тоже не забыли.

Чуть дороже – в 1 450 000 рублей – там же, в столице Приморья, можно найти вариант с кожаной оплеткой руля и панорамной крышей. Причем разброс цен по стране на эту модель довольно забавный: в Красноярске просят от 1,6 млн рублей, в Абакане – от 1,65 млн, а Новосибирск с Находкой предлагают привезти машину минимум за 1,68 млн.

Интерьер Hyundai Elantra

Конечно, итоговая сумма сильно зависит от аппетитов конкретного продавца. В Иркутске и Москве ценник и вовсе подскакивает до 1 770 000 рублей. В общей сложности на рынке сейчас болтается около сотни таких машин, и часть из них уже не под заказ, а в наличии.

К примеру, в том же Красноярске за 1 880 000 рублей продают седан с кучей подогревов, кожаным салоном, беспроводной зарядкой, люком и круиз-контролем. А если рассматривать уже растаможенные варианты, то цены уходят далеко вверх.

В Уфе такой автомобиль выставили за 2 050 000 рублей, в Сочи – за 2 070 000, в Кирове просят 2,2 млн. Еще выше планка в Новокузнецке (2 305 млн) и Красноярске (2,35 млн). В Казани и Барнауле придется отдать 2,4 млн рублей, в Кемерово – 2,46 млн, а в Омске и Москве растаможенные Elantra и вовсе стоят 2,5 и 2,54 млн рублей соответственно.

Что касается техники, то подавляющее большинство седанов собраны в Китае. Под капотом там стоит знакомый 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 сил в паре с вариатором.

Правда, встречаются и экземпляры из Кореи. У них двигатель уже поинтереснее – 128-сильный Smartstream объемом 1,6 литра, который стыкуется с тем же бесступенчатым вариатором IVT.

Недавно «За рулем» рассказал о похожей ситуации: обновленный Land Cruiser оказался заметно дешевле пятидверной версии.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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