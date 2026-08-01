А вы знали, что переспелые фрукты могут лишить вас прав? Объясняет врач

Врач Дарья Русакова: в переспелых фруктах быстро накапливается этиловый спирт

Некоторые безобидные продукты на деле могут сыграть с водителем злую шутку. Достаточно съесть конфету с алкогольной начинкой или переспелый банан, чтобы показания алкотестера вас неприятно удивили. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что в перезрелых плодах, особенно в бананах, стремительно накапливается этиловый спирт. Даже микроскопическая доза алкоголя способна не только исказить результаты проверки, но и притупить внимание за рулем.

Среди неочевидных источников алкоголя специалист особо выделила напитки, которые многие привыкли считать безопасными. Квас, комбуча, кефир и даже безалкогольное пиво – все это находится в зоне риска. Русакова уточнила: в литре кваса обычно плавает от 4 до 10 граммов спирта, то есть где-то 0,5-1,2% от объема. Согласитесь, цифры небольшие, но достаточные, чтобы ненадолго выпасть из трезвого состояния. Выждать полчаса после такого напитка – не прихоть, а разумная необходимость. Кефир, айран или простокваша, кстати, тоже содержат алкоголь, хоть и сущие копейки – до 0,02%.

Выходит, что полагаться на слово «безалкогольное» на этикетке пива тоже не стоит.

«В России по ГОСТу объемная доля этилового спирта в таком напитке не должна превышать 0,5%. То есть термин «безалкогольное» не означает абсолютный ноль», – напомнила Дарья Русакова.

По сути, производитель имеет полное право оставить внутри бутылки небольшой градус, не нарушая закон. Комбуча в этом плане вообще не отстает: ее показатели плавают в том же диапазоне от 0,5 до 1,2%. Причем не стоит забывать и про лечебные микстуры с настойками, где концентрация спирта легко дотягивает до внушительных 20%.

Хотя еда и питье создают лишь временный фон, с медикаментами история куда сложнее. Кандидат химических наук и доцент кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Алексей Панов до этого рассказывал, что многие водители полагаются исключительно на собственные ощущения. Плохо ли, нормально – на первый взгляд кажется, что ты полностью контролируешь ситуацию. Беда в том, что действие препаратов далеко не всегда ощущается напрямую.

Реакция может быть уже критически замедлена, а сонливость – зашкаливать, хотя субъективно человек чувствует себя бодрым. Панов предупредил, что ориентироваться только на самочувствие – это опасная лотерея. В общем-то, это похоже на скрытую угрозу: ты можешь быть абсолютно уверен в своей бдительности, но организм уже работает вполсилы. Прямых зависимостей между приемом таблеток и явной интоксикацией часто не прослеживается, зато риски для всех участников движения возрастают значительно.

Другие неожиданные причины, способные привести к лишению прав, «За рулем» ранее разбирал.

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