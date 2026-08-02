Крутой кроссовер с запасом хода больше 1100 км получил российскую прописку

«Автотор» начал сборку гибридных кроссоверов Rox 01, старт продаж с сентября

На калининградском заводе « Автотор» запустили сборку полноразмерных кроссоверов Rox – об этом 31 июля сообщили представители марки. По сути, китайский премиум официально прописался в России.

Первой с конвейера пошла модель с индексом 01. Она, вообще-то, знакома нашему покупателю: импортные машины возят в страну с начала 2025 года. Локализованные версии покажут рынку иначе – цены обещают раскрыть уже в августе, а живые продажи с дилерских площадок стартуют в сентябре. Осенью к ней присоединится Rox Adamas. Причем приставка «Adamas» означает не просто шильдик подороже: это реально модернизированный, более навороченный вариант «ноль первой».

Rox 01

Директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor Екатерина Зарубина объяснила логику проекта прямо: «Локализация позволяет выйти на большие объемы и сделать шаг навстречу потребителю. У нас есть возможность заменить премиальные бренды, которые прекратили сотрудничество с Россией. С помощью государственной поддержки для гибридных автомобилей мы сможем предложить интересное ценообразование для клиентов, а также выгодные условия кредита и лизинга».

Машина использует последовательную гибридную схему, где бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра вообще не крутит колеса напрямую – его задача генерировать электричество. Движение обеспечивают два электродвигателя, выдающие суммарно 476 л.с. и 740 Нм крутящего момента на обе оси. Энергию они берут от тяговой батареи CATL на 56 кВт/ч. Характеристики у кроссовера при таком раскладе взрослые: первую сотню разменивают за 5,5 секунды, а запас хода в гибридном цикле заявляют на уровне 1115 км по WLTC. Стартовый ценник пока держится на отметке 8,35 млн рублей.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, как купить гибрид с пробегом и избежать дорогого ремонта.

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