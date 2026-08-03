Надежный мотор и высокий клиренс — в Россию привезли дешевый японский кроссовер

В России начали продавать кроссоверы Honda WR-V с ценой от 1,4 млн рублей

Для российских поклонников японских машин появился свежий и при этом весьма доступный вариант – кроссовер Honda WR-V.

В Японии такую модель можно взять за 2,15 млн иен, что по текущему курсу эквивалентно примерно 1,1 млн рублей. С учетом транспортировки, таможенных пошлин и применения льготной ставки утилизационного сбора на нашем рынке за нее просят минимум 1,4 млн рублей.

Honda WR-V

Для наглядности: базовая Lada Vesta образца 2026 года обойдется в 1 581 000 рублей. Прямые конкуренты WR-V по классу еще дороже: компакт Tenet T4 стартует с отметки 2 169 000, а белорусский Belgee X50+ дилеры готовы отдать не менее чем за 2 319 990 рублей.

Под капотом у «японца» неизменно трудится атмосферный двигатель объемом 1,5 литра, который выдает 121 лошадиную силу. Пару ему составляет бесступенчатый вариатор, тяга передается исключительно на передние колеса.

Отдельного упоминания заслуживает дорожный просвет – 195 мм. Для сравнения, у Lada Niva Legend этот показатель равен 200 мм. Так что по геометрической проходимости WR-V почти не уступает настоящему внедорожнику. Внутри же седокам обещают простор и комфорт.

Кстати, даже за стартовые 1,4 млн рублей покупатель получает машину не в «пустом» исполнении: кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, автоматическое включение фар и стеклоочистителей, контроль давления в шинах, USB-разъемы двух видов, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, парктроники спереди и сзади, а также 17-дюймовые легкосплавные диски – все это присутствует в багаже.

На классифайдах самые доступные WR-V предлагаются несколькими компаниями из Владивостока – как раз по цене около 1 400 000 рублей при заказе со льготным утильсбором.

Интерьер Honda WR-V

В Хабаровске привезти машину под заказ готовы примерно за 1 500 000 рублей. Жители Новосибирска и Красноярска увидят в объявлениях цифры 1 600 000-1 650 000 рублей. Предложения есть также в Находке, Уссурийске, Тюмени, Самаре и ряде других городов, где цена может подниматься до 1 950 000 рублей.

Если говорить об уже ввезенных и растаможенных экземплярах, то дешевле 2 150 000 рублей такой кроссовер не найти. За эти деньги в Находке реализуют машину с установленной мультимедийной системой и сенсорным экраном – отличие от многих заказных версий. Также присутствуют кожаный руль, климат– и круиз-контроль, светодиодная оптика, 17-дюймовые диски и прочее оборудование.

В Чите готовый WR-V стоит 2 200 000 рублей, в Краснодаре – 2 275 000, в Старом Осколе и Улан-Удэ – по 2 300 000. Столичные дилеры выставили ценник в 2 400 000 рублей, а в Хабаровске и Благовещенске доходит до 2 600 000. Томичам повезло меньше – там машина оценена в 2 700 000 рублей.

Недавно «За рулем» рассказывал о практичном «японце», который также дешевле новой Лады.

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