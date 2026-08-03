Мировые продажи машин этого японского бренда резко упали

Аналитик Целиков: глобальные продажи Nissan снизились на фоне роста в РФ

За первые шесть месяцев текущего года мировые продажи автомобилей Nissan упали на 6,4% и составили 1,51 млн единиц. Об этом в «Максе» рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи новых Nissan в Японии снизились на 1,4% до 217,2 тыс. единиц, в то время как зарубежные продажи снизились на 7,5% до 1,29 млн единиц.

Как отметил эксперт, самое большое падение пришлось на Китай, составив 15%. Почти такое же снижение продаж наблюдается в Канаде (-14%). В Европе фиксируется сокращение на 12%. При этом продажи Nissan в США незначительно выросли.

Согласно данным «Автостата», в России в первой половине года на учет встало 2978 новых автомобилей Nissan, что в 6,3 раза больше, чем январе-июне прошлого года (473 шт). Доля России в общих продажах марки составила всего 0,2%, а поставки идут в основном с китайского рынка.

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