В Москве на парковках для автобусов и грузовиков чаще останавливаются водители Московской, Воронежской и Владимирской областей

Максим Ликсутов: c начала года водители более 42 тысяч раз оплатили уличные парковки для автобусов и грузовиков

Анализ платежей показал, что 59% транзакций по оплате уличных парковок для автобусов и грузовиков совершено жителями столицы, тогда как на долю иногородних водителей приходится 41%.

Наибольшую активность среди приезжих проявляют жители Московской, Воронежской и Владимирской областей, а также представители Краснодарского края.

Специализированные парковочные зоны для автобусов и грузовиков обладают рядом функциональных преимуществ: они маркируются отдельными знаками и имеют уникальную нумерацию, начинающуюся с цифры «5». Гибкая тарифная политика способствует более динамичной ротации машиномест, увеличивая доступность свободных стоянок для большего числа водителей.

Парковки для автобусов размещены в непосредственной близости от главных городских достопримечательностей, что создает комфортные условия для туристов, а грузовые стоянки оборудованы рядом с торговыми объектами для оптимизации процессов выгрузки и погрузки товаров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать парковочное пространство столицы и делаем его комфортным для водителей всех видов транспорта.

Создание специализированных стоянок поддерживает внутренний туризм и помогает бизнесу. Благодаря гибкому тарифу автобусы и грузовики не занимают места надолго, а значит, больше водителей смогут ими воспользоваться. Такие парковки также способствуют снижению числа нарушений правил остановки и стоянки».

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