Июльская ценовая ревизия: кто из автопроизводителей сделал авто дороже, а кто — доступнее

Шесть автобрендов повысили цены против трех, снизивших стоимость

Минувший месяц выдался для российского авторынка периодом контрастов.

Мониторинг ценников официальных дистрибьюторов показал, что количество брендов, решивших поднять стоимость своих моделей, более чем вдвое превысило число тех, кто пошел навстречу покупателям. В общей сложности свои прайс-листы переписали десять компаний.

В лагере подорожавших оказались как белорусские, так и китайские производители. Белорусский Belgee прибавил к стоимости отдельных версий седана S50 и популярных кроссоверов X50+ и X70 от 3 до 6 тысяч рублей. Китайский гигант Geely также скорректировал ценники вверх на 5 тысяч рублей практически для всего модельного ряда, от компактного Coolray до флагманского Monjaro.

Более ощутимый удар по кошельку приготовили бренды Dongfeng и Foton – их кроссоверы и пикапы подорожали на 100-200 тысяч рублей. Премиальный Hongqi повысил цену на компактный кроссовер HS3, а российский Evolute, выпускающийся в Липецке, увеличил стоимость на свои электрические и гибридные модели на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.

Тем не менее, нашлись и те, кто решил улучшить свои позиции за счет снижения цен. Китайский Bestune уменьшил стоимость кроссовера T77 на 102 тысячи рублей.

Jaecoo урезал ценники на топовые версии флагманского J8 на 100-200 тысяч.

Благодаря запуску производства на калининградском «Автоторе» полноприводный Changan CS75 Plus New подешевел на 90 тысяч рублей.

Отечественный АВТОВАЗ не стал менять цены, а просто увеличил скидки на Lada Largus, сделав покупку выгоднее на 50 тысяч. Выгода при покупке битопливного фургона CNG, работающего на бензине и метане, также выросла на 50 тыс. рублей.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!