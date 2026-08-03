Не ведитесь на цвет: как не убить мотор поддельным маслом

Автоэксперты Уткин и Николаев разъяснили, как по канистре отличить контрафактное масло

Мошенники отлично научились копировать оттенок, прозрачность и даже густоту жидкости. Все эти органолептические методы давно не работают, предпреждает издание Pravda.Ru.

Главный сигнал тревоги сегодня спрятан не в самой жидкости, а в таре. Если пластик канистры или наклейка хоть чем-то отличаются от официального дизайна конкретного бренда, такую упаковку лучше сразу вернуть на прилавок. Другого надежного способа себя обезопасить попросту нет – только сотрудничество с проверенными поставщиками.

Чем опасна фальшивая проверка

Руководитель направления по запчастям и сервису Антон Уткин обращает внимание на важную деталь: наклеенные на тару QR-коды работают лишь в одной ситуации. Сканировать их нужно исключительно через официальное приложение или сайт производителя. Переход по левой ссылке, размещенной где-то на сторонних ресурсах, часто заканчивается на фишинговой странице мошенников, которая услужливо подтвердит подлинность даже самой грубой подделки.

Впрочем, оригинальное происхождение канистры – еще не гарантия сохранности мотора. Применение подлинного, но неподходящего по параметрам масла гарантированно ведет к ухудшению смазки и ускоренному разрушению деталей. Инженеры советуют всегда сверять три вещи: вязкость, класс качества по API или ACEA и специфические допуски автоконцерна.

Долить сейчас, менять потом

Бывают форс-мажоры, когда уровень масла резко падает в дороге и выбора просто нет. Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев утверждает, что такая экстренная мера не просто допустима, а необходима, чтобы избежать масляного голодания. Тут главное помнить правило: после аварийного смешивания разных по составу жидкостей масло вместе с фильтром нужно полностью заменить при первой же возможности.

У многих водителей есть стойкое заблуждение: ориентироваться только на цифры одометра. Автомобиль может месяцами стоять в гараже, но залитая в картер жидкость все равно будет деградировать из-за контакта с кислородом и влагой из атмосферы. Поэтому технический регламент жестко требует проводить замену не реже одного раза в год, даже если пробег за это время оказался нулевым.

Быстрое потемнение масла почти сразу после сервиса тоже частенько путает автовладельцев, заставляя грешить на подделку. Хотя в реальности потемнение – это как раз неплохой признак: сработали моющие присадки, которые подняли во взвесь скопившиеся внутри мотора старые отложения.

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