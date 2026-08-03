Названы самые популярные подержанные люксовые авто в России

«Автостат»: вторичный рынок люксовых машин в 1-м полугодии показал снижение

Согласно данным агентства «Автостат», за 6 месяцев нынешнего года россияне приобрели 1240 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 0,4% меньше, чем год назад (1245 единиц – в 1-м полугодии 2025-го).

37% всех люксовых машин с пробегом, купленных по итогам января – июня, пришлось на марку Bentley (455 шт.). Примерно столько же суммарно принадлежит брендам Rolls-Royce и Lamborghini, показатели которых составили 238 и 207 экземпляров соответственно. Кроме этого, жители России за отчетный период приобрели 184 б/у автомобиля Maserati, 126 – Ferrari и 30 – Aston Martin.

Тройку моделей-лидеров среди подержанных «люксов» в 1 полугодии 2026 года образуют Bentley Continental GT (228 шт.), Lamborghini Urus (158 шт.) и Bentley Bentayga (118 шт.). Что касается июня, то в этом месяце жители РФ купили 220 люксовых машин с пробегом. Это на 4,8% меньше, чем в июне прошлого года.

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