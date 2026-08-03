Представлен самый большой кроссовер Skoda: что он умеет

Skoda представила кроссовер Peaq с 7-местным салоном и запасом хода 640 км

Чешская марка официально запустила электрический кроссовер Peaq – машину, которая моментально стала крупнейшей за все время существования бренда. По габаритам новинка заметно обходит хорошо знакомый Kodiaq: длина выросла на 116 мм (до 4874 мм), а расстояние между осями – на 124 мм (до 2965 мм). Вдобавок производитель предусмотрел три ряда сидений.

Внешность выдержана в актуальной стилистике Modern Solid. Между прочим, именно на Peaq дебютировали выдвижные дверные ручки – решение для Skoda новое, хотя на ряде рынков (в том же Китае) местные правила запрещают выпуск машин с такой конструкцией. Еще одна фишка – огромная электрохромная панорамная крыша площадью свыше 2,1 квадратного метра с настраиваемым затемнением. Инженерам заодно удалось добиться неплохой аэродинамики: коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,249.

Техническая начинка и салон

Начинается линейка с заднеприводной модификации Peaq 60. Ее 204-сильный электромотор позволяет преодолеть до 450 км на одной зарядке. Следом идет Peaq 90 – здесь уже 286 л.с., тяговая батарея на 91 кВт·ч, а пробег без подключения к розетке достигает 640 км. Венчает гамму полноприводный Peaq 90x с двумя двигателями. Суммарная отдача в 299 л.с. разгоняет кроссовер до «сотни» за 6,7 секунды; запас хода при этом – до 610 км.

Внутри ставку сделали на огромный вертикальный тачскрин диагональю 13,6 дюйма, работающий под управлением Android. Для Skoda такая мультимедийная система, кстати, тоже первая. Среди доступных опций – аудиосистема Sonos с 16 динамиками, специальный пакет Relax с вентиляцией и массажем в креслах, оттоманкой для переднего пассажира и раскладным столиком. Предусмотрели и «походный» Camp Mode для ночевок, и технологию двусторонней зарядки, позволяющую питать внешние устройства или даже дом.

Продажи в Европе уже стартовали. В Германии за базовую комплектацию просят минимум €50 000.

«За рулем» недавно протестировал и другой примечательный кроссовер 2026 года, который стоит от 2,7 млн рублей.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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