Этот японский кроссовер сейчас дешевле Belgee и Tenet

В РФ в продаже появились новые бюджетные кроссоверы Toyota Raize из ОАЭ

Выяснилось, что новый кроссовер Toyota Raize теперь можно купить дешевле многих китайских и белорусских одноклассников. Машину везут по параллельным каналам, преимущественно из ОАЭ.

В Эмиратах за такой автомобиль просят минимум 64 тысячи дирхам. По текущему курсу это примерно 1,38 млн рублей. Однако после растаможки и доставки до России прайс, разумеется, становится выше – начальная планка поднимается до 1,83 миллиона.

Для сравнения: снятый с производства кросс Tenet T4 в версиях 2026 года обойдется и то дороже. Его оценивают от 2 169 000 рублей, а за удлиненную версию T4L и вовсе придется выложить от 2 259 000 рублей. Jeland J6 встанет минимум в 2 290 000, а за белорусский Belgee X50+ продавцы хотят уже от 2 319 990 рублей.

Самый бюджетный Raize за 1 830 000 рублей предлагают привезти на заказ в Рязани. Речь идет об исполнении с литровым турбодвигателем на 98 лошадиных сил и вариатором. В оснащение такого экземпляра входят кожаный руль с частичной мультифункцией, кондиционер, тачскрин медиасистемы и 17-дюймовое литье. Кузов при этом красиво обыгран в двух оттенках: черный верх и зеркала контрастируют с основным цветом.

Toyota Raize

В Чебоксарах и Москве практически те же машины, только без двухцветной окраски, готовы доставить за 1 880 000 рублей. Кстати, в Омске за новый Raize просят уже 2 180 000 рублей. На 20 тысяч дороже в Краснодаре выставлена версия с атмосферным мотором 1,2литра (87 л.с.), который также работает в паре с вариатором. А вот петербуржцам такой же автомобиль обойдется уже в 2 415 000 рублей.

Машин в наличии, судя по крупным классифайдам, сейчас крайне мало. Например, в Улан-Удэ продают уже растаможенный кроссовер с пустяковым пробегом в 200 километров за пределами РФ. За экземпляр в богатой комплектации – с камерой кругового обзора, парковочными сонарами и мульти-рулем – выставили ценник 2 050 000 рублей.

Между прочим, в Россию добрался и «вседорожный» хэтчбек Yaris L-X китайской сборки. Прямо в КНР он стоит около 800 тысяч рублей в пересчете по курсу, а владивостокская компания берется доставить его за 1,15 млн рублей.

Toyota Raize

О том, почему кроссоверы-«малыши» уходят с рынка, «За рулем» уже уже рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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