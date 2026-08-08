Единственный и неповторимый: как нишевые аксессуары с ресейла переосмысливают внешность авто

В «Авито» рассказали, как подчеркнуть характер владельца авто с помощью аксессуаров

Согласно статистике «Авито», автомобиль остается главным транспортом для путешествий у 45% россиян, при этом 38% из них регулярно выезжают на трассы.

Помимо повышения комфорта, современные водители все чаще заботятся об уникальности салона. Интерес к товарам «с рук» растет: продажи автоаксессуаров на вторичном рынке увеличились на 17% по сравнению с прошлым годом. Площадки ресейла привлекают не только ценой, но и возможностью отыскать раритетные или снятые с производства вещи.

Сделать салон уютным

Вместо типовых решений стоит присмотреться к вариантам, совмещающим пользу и настроение. В сегменте ресейла можно найти:

– жаккардовые чехлы на сиденья с подлокотником – от 4000 руб.;

– большой автомобильный матрас в комплекте с насосом, подушкой и сумкой – 7500 руб.;

– меховую оплетку на руль – 550 руб.;

– вместительный органайзер в багажник или салон – от 500 рублей.

Среди б/у предложений встречаются не только оригинальные вещицы, но и функциональные гаджеты, повышающие безопасность и комфорт. Владельцы часто продают их после смены машины или обновления головного устройства, поэтому на вторичке попадаются экземпляры в идеальном состоянии. Средние цены на «Авито»: навигатор – 500 руб., видеорегистратор – 800 руб., зеркало заднего вида со встроенным экраном и передней камерой – от 4000 руб.

Выделиться из потока

Ресейл открывает доступ к аксессуарам, которые редко встречаются в обычных магазинах, и позволяет преобразить интерьер без больших трат. Для любителей эффектных деталей на классифайде представлены: виниловые наклейки с персонажами из детства – от 145 руб., ароматизатор с мягкой подсветкой – 850 руб., а также универсальный органайзер с LED-подсветкой за 1000 руб., который служит и декором, и полезным приспособлением.

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