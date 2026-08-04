ОСАГО-ловушка: открыта летняя охота на водителей

Олег Ручкин: Мошенники подсовывают чужие номера в фальшивках ОСАГО, лишая выплат

По статистике, именно в летний период автомобилисты чаще ищут способы сэкономить на автогражданке, и именно в это время активизируются аферисты.

О том, как злоумышленники используют «левые» номера в поддельных полисах, предупреждает эксперт Страхового Дома ВСК Олег Ручкин.

Главный сигнал, который должен насторожить – подозрительно низкая цена. Если новый договор стоит намного меньше привычной суммы, скажем, средних 7,6 тысячи рублей по стране, – это первый тревожный звоночек.

Второе – способ оплаты: мошенники просят перевести деньги не на официальный счет компании, а на реквизиты стороннего юрлица, ИП или вовсе на банковскую карту физлица. Кроме того, они стремятся увести клиента из официальной формы на сайте в общение в мессенджеры для получения сканов паспорта и СТС.

Самая хитрая уловка кроется в финальной проверке. Жертве присылают красочный PDF с номером бланка, который действительно есть в базе РСА. Но загвоздка в том, что этот номер принадлежит совсем другому ТС – например, дешевому мотоциклу или машине с огромной скидкой за безаварийность. Формально полис числится, но он не имеет отношения к вашему транспорту, поэтому при ДТП выплат не будет.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно сверить по базе не просто номер, а VIN-код, госномер и свои фамилию с инициалами. Если вас уже обманули, срочно сохраняйте всю переписку, квитанции и черновик полиса – эти улики помогут в банке и полиции при попытке вернуть деньги.

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