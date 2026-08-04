Русский снег и китайский автопром: почему полный привод снова стал популярен

Спрос на авто 4x4 обновил рекорд, оставив переднеприводные машины в прошлом

За первые шесть месяцев 2026 года российские дилеры реализовали 260,4 тысячи новых автомобилей с системой 4x4.

Это абсолютный исторический максимум: доля таких машин впервые уверенно перешагнула отметку в 40%, достигнув 42,8%, тогда как еще год назад этот показатель недотягивал до 40%.

В то же время переднеприводные модели, долгое время считавшиеся бестселлерами, сдали позиции, впервые за долгие годы опустившись ниже 60% от общего объема рынка, согласно «Автостату».

Эксперты связывают такую динамику не столько с внезапной любовью водителей к бездорожью, сколько с изменением ассортимента.

Китайские бренды, активно захватывающие рынок, делают ставку именно на кроссоверы и внедорожники с полным приводом. Покупателю зачастую просто не предлагают альтернативу: в средних и дорогих комплектациях «китайцы» идут с полным приводом по умолчанию.

Если в прошлом году лидером был Geely Monjaro, то сейчас первенство вернулось к отечественному автопрому: Lada Niva Travel разошлась тиражом более 21 тысячи экземпляров, за ней с большим отрывом следуют Niva Legend и Haval Jolion.

Впрочем, у тренда есть и чисто прагматичная сторона. Автомобили дорожают, и их стараются покупать на годы вперед. Полный привод дает уверенность на зимней трассе, помогает выбраться из снежного плена во дворе и повышает ликвидность машины при перепродаже.

Даже с учетом того, что такие версии стоят дороже и требуют чуть больших трат на топливо и обслуживание, современные технологии сделали эту разницу не столь существенной, как десять лет назад. Эксперты уверены, что эта тенденция будет только усиливаться, особенно с появлением гибридных полноприводных новинок.

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