«Честный» рамный внедорожник Kia можно найти на вторичке всего за 500 тысяч

Эксперт Зиновьев рассказал о плюсах и минусах Kia Sportage с пробегом

Найти на вторичном рынке достойный рамный внедорожник за полмиллиона рублей задача не из простых.

Большинство современных паркетников оснащаются электронными муфтами, подключающими заднюю ось по команде бортового компьютера, что лишает их статуса «честных вседорожников».

При бюджете в 500 тысяч рублей среди иномарок стоит присмотреться к «корейцу» Kia Sportage первого поколения (выпуска до 2006 года).

Спортейдж тех лет позиционировался как бюджетная альтернатива отечественной Ниве для поклонников иномарок.

Kia Sportage

Несмотря на зависимую заднюю подвеску и спартанский комфорт, машина ценится за надежность. В ее активе – рама, жесткое подключение переднего моста, понижающая передача в раздатке и дорожный просвет в 210 мм.

Коробки передач доступны в двух вариантах: механика или классический гидроавтомат. Главная интрига при покупке – реальный пробег: объявления пестрят экземплярами «до 200 000 км», но верить этим цифрам без тщательной диагностики рискованно.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Слабое место трансмиссии – муфта подключения переднего моста. Применяли три разных варианта – механический и два автоматических, позволяющих включать 4х4 без остановки, на ходу. Автоматические менее долговечны (особенно вакуумные) и требуют замены, по сути, каждые 70-100 тысяч км. Правда, на многих Спортейджах они уже заменены «ручными» – это надо проверять.

Полезно также изучить состояние рамы – изначально она скверно защищена, ржавеет быстро, качество металла у ранних «корейцев» так себе. И да – подвеска Спортейджа конструктивно не рассчитана на суровое бездорожье.

Kia Sportage

Подробнее – в полной версии материала: «Полный привод за полмиллиона: что реально ездит и не ломается».

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