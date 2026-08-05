Ни атмосферника, ни автомата — подробности о новой версии Geely Coolray для РФ

Geely не привезет в РФ Coolray со 122-сильным атмосферным мотором и автоматом

Geely не собирается привозить в нашу страну кроссовер Coolray, укомплектованный 122-сильным двигателем без наддува и с традиционной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Geely Coolray

По сути, опровергать пришлось появившуюся днем ранее неподтвержденную информацию. В одном из телеграм-каналов заявили, что модификацию с 1,5-литровым атмосферным агрегатом и классической АКП скоро запустят на рынке. Поводом для таких догадок стала фотография машины, которую заметили в московском учебном центре марки.

В пресс-службе китайской компании ситуацию разъяснили коротко и без двусмысленности.

«Продажи такого автомобиля в РФ не планируются», – заявил официальный представитель Geely в России.

Так что никакой диверсификации моторной гаммы ждать не стоит.

Тот Coolray, который сегодня реально присутствует на рынке, дебютировал у нас в мае. И выбор крайне скромен: всего одна комплектация «Эксклюзив» с ценником в 2 739 990 рублей. Под капотом трудится турбированная «четверка» объемом 1,5 литра, выдающая 147 сил и работающая в паре с семиступенчатым роботом, оснащенным двумя сцеплениями в масляной ванне.

Интерьер Geely Coolray

Кстати, по части цветовых решений разнообразие также отсутствует. Пока все продаваемые экземпляры окрашены исключительно в оттенок «лиловый перламутр» с контрастной черной крышей. Визуально обновленную модель легко опознать по массивной решетке радиатора с волнообразным рисунком, рельефному переднему бамперу с интегрированным диффузором и черным 18-дюймовым дискам с красными суппортами.

Список оборудования у рестайлинговой версии стал заметно богаче. Тут и цифровая приборка на 8,8 дюйма, и здоровенный 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с беспроводным подключением Apple Carplay и Android Auto.

Вдобавок кроссовер обзавелся целым комплексом ассистентов ADAS второго уровня. Теперь в оснащение входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания в занимаемой полосе, система предупреждения при открывании дверей и помощник при движении задним ходом.

Присутствуют и более приземленные, но оттого не менее приятные опции: прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ-фильтром, площадка для беспроводной зарядки телефона, камеры с обзором на 360 градусов и режимом «прозрачного шасси». Не забыты задние датчики парковки, сервоприводы двери багажника и водительского кресла, плюс для пассажиров на втором ряду организованы отдельные дефлекторы обдува.

Ранее «За рулем» рассказал, назвав пятерку самых востребованных новых авто, и Geely Coolray оказался в их числе.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!