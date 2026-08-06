«Старшего брата» Geely Monjaro заметили во время дорожных тестов в Китае

В Сеть попали шпионские фото и подробности о новом кроссовере Geely KX21

Китайские фотошпионы засняли на улицах тестовый прототип Geely KX21 – полноразмерный кроссовер, который должен стать техническим родственником модели Galaxy M9. При этом новинке готовят не только параллельно-гибридную установку, но и чисто бензиновый мотор, а заодно традиционный гибрид без возможности внешней зарядки.

Внешность машины явно перекликается с хорошо знакомым нам Monjaro, что сразу бросается в глаза даже под плотным камуфляжем.

Официальная премьера концепта состоялась еще в апреле 2026 года, когда компания представляла свою систему i-HEV. Тогда инженеры пообещали, что большой SUV получит двухлитровый ДВС с рекордным тепловым коэффициентом полезного действия и вдобавок электродвигатель, пиковая отдача которого достигает 313 лошадиных сил.

В августе издание Autohome поделилось свежими снимками. Замаскированный автомобиль стоял прямо на парковке, и, несмотря на пленку, передок считывается безошибочно: прямоугольные блоки фар и массивная решетка с вертикальными ламелями – чистокровный стиль Monjaro. Сбоку хорошо видны пятиспицевые диски, обутые в резину размерностью 235/50 R20, а на корме установили единую монофонарную полосу.

Любопытно, что на этом прототипе нет лидара, который красовался на апрельском демонстрационном образце. Зато присутствуют камеры кругового обзора, электрические складные зеркала и рейлинги на крыше.

Интерьер тоже несет в себе узнаваемые черты. На центральном тоннеле расположилась фирменная рукоятка, знакомая нам по кросс-купе Tugella. Кстати, идея этого элемента принадлежит российскому дизайнеру Алексею Дмитриеву – тому самому, у которого мы брали развернутое интервью. Судя по всему, теперь подобное решение кочует и на флагманский SUV бренда.

Центральную консоль машины венчает огромный дисплей. Скорее всего, его позаимствуют прямиком из Galaxy M9, где диагональ экрана составляет внушительные 30 дюймов. Сами сиденья обшили кожей с перфорацией и снабдили цепкой боковой поддержкой – выглядит добротно.

По факту KX21 и Galaxy M9 делят между собой практически весь кузовной «скелет»: стойки, линию остекления, пластику дверей, крылья и абрис крыши у них идентичны. Габариты, по всей видимости, тоже будут совпадать. Точные размеры M9 таковы: 5205 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1800 мм в высоту при колесной базе 3030 мм. Салон рассчитан на три ряда сидений с формулой 2+2+2.

Главная техническая фишка машины – традиционная гибридная система i-HEV с компактной батареей, которую не надо заряжать от розетки. Запас энергии пополняется за счет работы двигателя внутреннего сгорания и рекуперации при торможениях. Топовый вариант установки объединяет двухлитровый турбомотор (тепловой КПД – 48,41%) и тот самый 313-сильный электродвигатель.

На чистой электротяге автомобиль способен передвигаться на скоростях вплоть до 66 км/ч. Представители марки утверждают, что этого запаса «эластичности» хватает, чтобы до 80% времени в городе бензиновый мотор вообще не включался, экономя топливо.

Китайские журналисты выдвинули версию, что KX21 может напрямую заменить собой Monjaro и даже выйти на внутреннем рынке под тем же именем. Напомним, в Поднебесной Monjaro продается как Xingyue L. Правда, ставить между ними знак равенства не совсем корректно: новый SUV длиннее предшественника более чем на 40 сантиметров – это совершенно иной класс.

Впрочем, Geely способна провернуть хитрую рокировку с названиями. Обычный Xingyue L может лишиться литеры «L» (тем более что исходный Xingyue, известный у нас как Tugella, с местного рынка уже ушел), а KX21 как раз примерит бейдж Xingyue L. Похожий трюк компания уже проворачивала с моделью Cityray на домашнем рынке.

Что же касается экспортных перспектив, тут пока туман. Было бы логично представить новинку за пределами Китая как Monjaro L – преемственность в дизайне с актуальным Monjaro это вполне позволяет. Подробностей ждать осталось недолго, обещают раскрыть их в самое ближайшее время.

Тем временем «За рулем» уже рассказывал о другом китайском флагмане — Haval представил модель с несущим кузовом и полноуправляемым шасси.

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