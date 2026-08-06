Запас хода 1100 км и богатое оснащение — в РФ начались продажи крутой новинки

Esteo начал продажи гибридного Exlantix ET8 в России с ценой от 7,5 млн рублей

На российский рынок вышел полноразмерный гибридный внедорожник Exlantix ET8 – бренд Esteo объявил о старте продаж, и машину уже можно найти в дилерских центрах. Минимальная цена – 7 490 000 рублей.

Флагманский кроссовер оснастили последовательной гибридной системой REEV.

Exlantix ET8

Под капотом – 469 л. с. и 634 Н·м крутящего момента. До сотни внедорожник разгоняется за 5,4 секунды.

На одной заправке и полной батарее автомобиль преодолевает более 1100 километров. Исключительно на электротяге он способен проехать до 180 км – емкость тягового аккумулятора составляет 40 кВт·ч.

Предусмотрена зарядка от обычной розетки переменного тока, а для быстрой подпитки постоянным током доступна мощность до 75 кВт.

Сиденья первых двух рядов оснащены вентиляцией, подогревом, массажем и электрорегулировками – по сути, набор почти премиальный.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен режим Zero Gravity и выдвижная оттоманка; кроме того, у них есть электрорегулировка спинки, подогрев сидений, собственные дефлекторы климат-контроля и разъемы USB Type-C.

В списке оснащения панорамная крыша с электросдвижными шторками, потолочный дисплей диагональю 15,6 дюйма, а также охлаждаемый и подогреваемый бокс. Климат-контроль – трехзонный, с системой очистки и ионизации воздуха.

Основной дисплей на передней панели – 30 дюймов, поддерживает трансляцию контента со смартфона. Есть точка доступа Wi-Fi и две беспроводные зарядки. Аудиосистема включает 23 динамика (один из них – в подголовнике водителя) и сабвуфер.

Интерьер Exlantix ET8

За пассивную безопасность отвечают десять подушек и кузов, на 88% выполненный из высокопрочной стали.

Электронные помощники представлены адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением, системой удержания в полосе, мониторингом слепых зон, а также автоматической и дистанционной парковкой.

Ранее модель попала в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Благодаря ей покупка Exlantix ET8 может обойтись на 925 тыс. рублей дешевле.

Ранее «За рулем» рассказывал о еще более навороченной версии технологичного китайского внедорожника.

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