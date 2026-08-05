Проблемы и перспективы рынка такси обсудят на крупном международном форуме

XIV МЕФТ 6-7 августа соберет 1500 экспертов для обсуждения проблем рынка такси

Рынок такси в России и соседних государствах ЕАЭС пережил настоящую пересборку – цифровизация госуслуг, волны новых законов и выход платформ из серой зоны полностью перекроили привычный ландшафт. Контроль со стороны властей за всем, что происходит в отрасли, усилился в разы. В такой ситуации самое время честно спросить: а насколько вообще исполним этот массив требований и не душит ли он бизнес?

Вопрос, по сути, упирается в хрупкий баланс. Безопасность пассажиров, адекватная цена поездки и рентабельность таксопарков – загнать все это в одни жесткие рамки архисложно. Как раз для поиска этих тонких настроек 6 и 7 августа 2026 года в Москве запустят XIV Международный Евразийский форум такси (МЕФТ). Ожидается, что на площадку съедутся полторы тысячи человек со всей Евразии – владельцы бизнеса, чиновники и ключевые эксперты.

Откроется все большим пленарным заседанием под вывеской «Будущее таксомоторной отрасли – поиск эффективных решений для устойчивой экономики, баланса интересов государственного управления и транспортной мобильности населения».

В числе спикеров: первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по контролю Дмитрий Гусев; заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Лисовский; директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Андрей Енин; заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Макаров; заместитель председателя Комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга Денис Усанов; начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 Алексей Катяев; заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Антон Журавлев.

В ближайшие два дня площадки форума превратятся в место жарких споров о самом насущном. Говорить будут о свежих законодательных инициативах, мучительной адаптации бизнеса к требованиям по локализации машин и о том, во что обходится обновление автопарка. Отдельно разложат по полочкам проблемы страхования и ОСГОП, усиливающийся цифровой контроль за рейсами и безопасность перевозок.

Зацепят и социальный срез. В центре внимания окажется правовой статус тех, кто сидит за рулем – профессиональных водителей и самозанятых подработчиков. Ну и куда без технологий? Перспективы роботакси и новых форматов городской мобильности тоже войдут в программу.

Международный трек обещает быть не менее насыщенным. Сессия «Такси на Евразийском пространстве и в СНГ – перспективы, проекты, развитие» соберет участников ради сверки часов по регулированию рынка в разных странах. Обсудят роль бизнес-объединений в создании универсальных стандартов, опыт Беларуси, знаменитую практику лондонских кэбов. Заодно разберут кейсы глобальной экспансии сервиса «Максим» – речь о работе в Индонезии, Иране и Бразилии. Еще один любопытный пункт – пилотный запуск Евразийского рейтинга мобильности.

Исследования и экспозиция

Отдельная фишка форума – исследовательская работа, которую ведут аналитики МЕФТ. Здесь публично подведут итоги масштабного опроса водителей такси: это максимально честный срез мнений людей, которые каждый день крутят баранку на линии. Получится прямой сигнал для законодателей и агрегаторов – сколько, по мнению водителей, они реально зарабатывают, как оценивают свою нагрузку, безопасность и текущие правила игры.

Кроме того, представят на суд общественности результаты обсуждения возможных поправок в регулирование, которые планируется обкатывать через экспериментальный правовой режим. Станет ясно, на какие боли чаще всего указывают перевозчики и какие именно предложения рынка могут вылиться в новую отраслевую стратегию.

Параллельно с дискуссиями будет работать выставка отраслевых решений – причем как в павильоне, так и под открытым небом. На стендах покажут новейшие автомобили, IT-продукты и софт для таксопарков. Не обойдется без финансовых инструментов, страховых программ и оборудования для городской инфраструктуры, включая темы альтернативного топлива. Автомобильная часть экспозиции особенно любопытна в свете обновленного списка разрешенных для такси моделей и все тех же жестких требований локализации. Посетители вживую увидят машины HAVAL, Jeland, Jetour, OMODA, HONGQI, CHANGAN, а также отечественные «Атом», продукцию LADA / АвтоВАЗ и « Москвич».

Итогом работы форума станет единый документ с консолидированной позицией игроков рынка насчет будущего такси в РФ и странах ЕАЭС. Эту бумагу направят прямиком в органы госвласти, чтобы там учитывали мнение бизнеса при верстке транспортной политики и стратегических планов. К слову, резолюции МЕФТ уже не раз доказывали свою прикладную ценность – идеи с прошлых форумов ранее вполне успешно превратились в законодательные нормы и реальные шаги властей.

Партнер выставки – MARCAR. Генеральный информационный партнер форума — ТАСС, официальный информационный партнер — «Транспорт России», отраслевой информационный партнер — Издательский дом «За рулем», специальный информационный партнер — радио «Восток FM».

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