Какие полки в поезде превратят поездку в кошмар? Рассказывает опытный турист

Эксперт по путешествиям перечислила места в вагонах, которые не стоит покупать

За годы странствий у бывалых пассажиров набирается свой список мест в поезде, куда они не сядут ни за какие коврижки. Речь не о вкусах, а о чистой физиологии и безопасности: где-то трясет, где-то дует, а где-то спать приходится буквально калачиком. Стук колес и пейзажи за стеклом, конечно, романтика, но испортить ее способна одна-единственная неудачная полка.

На кону, между прочим, не только самочувствие, но и деньги. С октября 2026 года проезд в плацкарте и общих вагонах подскочит в цене на 9,2%. Переплачивать за дискомфорт, когда поездка и так влетит в копеечку – такое себе удовольствие.

Хвост и голова состава: где трясет сильнее

Вагоны в начале и конце поезда многим кажутся обычным делом. На деле же именно они принимают на себя максимум раскачки и вибрации при движении, а при экстренном торможении или нештатной ситуации рисков там объективно больше. Середина состава куда спокойнее: плавность хода ощутимо выше, да и к выходу в город с перрона обычно ближе.

Соседство с туалетом и служебной зоной

Постоянный гул дверей, мельтешение людей и характерные запахи – вот что ждет пассажира у санузла. Сильнее всего это бьет по тем, кто оказывается на верхней боковушке плацкарта непосредственно рядом с туалетом. В купейных вагонах ситуация зеркальная: последнее купе, места с 37 по 40, примыкает к туалету вплотную, а первое, с местами 1-4, – к отсеку проводника. Тишины там ждать не приходится, служебная возня не стихает почти никогда.

Причем габариты отдельных полок тоже выкидывают фокус. Места 1, 2, а также 35 и 36 в плацкарте частенько урезаны по длине сантиметров на пятнадцать: виной всему технические ниши. Если ваш рост перевалил за 165 сантиметров, вытянуться не получится. Вся ночь превращается в попытки устроиться хоть как-то.

Кстати, о безопасности. Верхние полки против направления движения таят неочевидную угрозу: стоит машинисту резко сбросить скорость, инерция норовит стащить вас вниз. Спать по ходу состава в этом смысле куда более разумно. А в двухэтажных вагонах добавляется своя головная боль: на втором этаже потолки ниже, качка навязчивее, и каждый чемодан приходится затаскивать по лестнице.

В жару без кондиционера мучаются обитатели третьего и шестого отсеков плацкарта – это места 9-12 и 21-24. Окна в этих секциях играют роль аварийных выходов и наглухо запаяны. Зато боковые места разочаровывают не духотой, а теснотой: нижняя полка уже поперечной на 5 сантиметров, верхняя – на 7. Вдобавок постоянный поток пассажиров в проходе сводит на нет намеки на уединение.

Зимой история обрастает новыми нюансами. Крайние нижние места у тамбура иногда вымораживает по-настоящему. Сквозняки и слабая теплоизоляция пола делают свое дело, пишет автор дзен-канала «Путешествия с фотокамерой». Так что при бронировании билетов порой выгоднее избегать «акционных» полок, чем потом расплачиваться испорченной дорогой.

Тем, кто предпочитает автомобиль, «За рулем» уже рассказывал, насколько оправданна поездка на машине в отпуск этим летом.

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