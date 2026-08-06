По цене Lada Niva Travel: Nissan готовит новый навороченный кроссовер

Первый тизер Nissan NX7: платформа от NX8, лидар и цена от 1,9 млн рублей

Nissan NX7 засветился в первом официальном тизере – японская марка и Dongfeng готовят кроссовер специально для китайского рынка.

Ожидается, что NX7 окажется компактнее и доступнее старшего NX8. Последний в Китае продается по цене 159 900 юаней, что по текущему курсу примерно соответствует 1,9 миллиона рублей. Это практически столько же, сколько в России просят за топовые комплектации Lada Niva Travel. То есть в Поднебесной за эти деньги можно получить японский кроссовер с современными технологиями.

Nissan NX7

Подробностей об оснащении пока нет, но кое-что уже ясно. Машина построена на той же платформе, что и NX8, и, скорее всего, разделит с ним техническую начинку. NX8 предлагают в двух вариантах: гибридном и полностью электрическом. Гибридная версия оснащается 1,5-литровым ДВС мощностью 148 л.с. (он выполняет роль генератора) и 265-сильным электромотором. Электрическую модификацию можно купить с одним из двух агрегатов – на 292 или 340 л.с.

На тизере четко виден лидар, а это прямая отсылка к наличию системы автономного вождения на базе Momenta R6 – точно такой же, как у NX8. Она способна вести машину и в городском потоке, и при парковке без участия водителя.

Официальной даты премьеры Nissan пока не называет. Но, судя по всему, кроссовер представят публике на автосалоне в Чэнду, который пройдет в конце августа.

О новом китайском кроссовере, способном составить конкуренцию Voyah Free, «За рулем» уже писал.

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