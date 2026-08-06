Что на самом деле убивает мотор в жару? Эксперт назвал основные причины

Эксперт Тимашов перечислил четыре основные причины летнего перегрева двигателя

Перегрев двигателя в летний зной редко случается внезапно – обычно это накопительный итог нескольких неполадок. Причем самая очевидная угроза, по словам директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, кроется в откровенно слабой системе охлаждения. Речь не только о банальных течах, из-за которых падает уровень антифриза. Куда коварнее ведут себя помпа или термостат, чья неработоспособность сразу подрывает весь теплообмен.

Грязный мотор и забитые радиаторы лишь усугубляют картину. Внешний слой пыли и пуха, по сути, работает как теплоизоляционная шуба, мешая железу остывать даже при исправном вентиляторе. Все это нарушает нормальную циркуляцию и ведет к закономерному росту температуры.

Но есть факторы, о которых водители задумываются реже. Один из них – чрезмерный нагрев топливной магистрали. Сильная жара провоцирует образование паровых пробок, топливо начинает подаваться в цилиндры рывками и неравномерно. Моментальный результат – перебои в зажигании и троение мотора, которое только добавляет ему лишних градусов.

Электронный мозг машины тоже страдает. Блок управления и россыпь датчиков, которыми напичканы современные агрегаты, в перегретом состоянии могут выдавать сбои команд или вовсе отключаться. Без корректных сигналов двигатель превращается в неуправляемый генератор тепла.

Наддув – еще одна горячая точка. Летом воздух становится разреженным, и турбине приходится трудиться с удвоенной нагрузкой. А если интеркулер, призванный остужать этот поток, сам забит грязью, эффективность охлаждения падает катастрофически. Мотор теряет мощность и начинает греться уже неконтролируемо.

«Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными: это и проблемы с системой охлаждения, включая течи и неработоспособность элементов вроде помпы или термостата, и засорение радиаторов охлаждения, и общее загрязнение самого двигателя. Все это нарушает нормальный теплообмен и ведет к перегреву», – резюмировал Тимашов весь комплекс рисков.

На деле предотвратить дорогостоящий ремонт помогает простая дисциплина. Специалист советует регулярно мыть подкапотное пространство и следить за чистотой радиаторов, не дожидаясь пока температура полезет в красную зону. Кроме того, плановое ТО раз в 10 тысяч километров обязательно должно включать замену масла и дотошный осмотр всей системы охлаждения на предмет протечек.

Почему масло темнеет почти сразу после замены, «За рулем» уже рассказывал.

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