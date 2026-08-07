В Россию привезли новые Toyota RAV4 в интересном исполнении и с приятной ценой

В РФ по параллельному импорту ввозят Toyota Wildlander с ценой от 3,7 млн рублей

На российский рынок начали завозить Toyota Wildlander – кроссовер, который, по сути, представляет собой китайскую версию RAV4. С 2020-го модель выпускает совместное предприятие GAC Toyota, и построена она на той же платформе TNGA-K. Дизайн кузова слегка переработан, набор комплектаций – свой, но техническая начинка хорошо знакома всем, кто ездил на бестселлере марки.

Toyota Wildlander

Минимальный ценник на «параллельную» машину зафиксирован во Владивостоке – 3 700 000 рублей, тогда как в Китае Wildlander продается от 2 000 000 в пересчете на рубли.

За эту сумму можно заказать только две модификации: бензиновую с полным приводом и 171-сильным атмосферником объемом 2,0 литра, а также переднеприводный гибрид с комбинированной отдачей в 196 л.с., где ДВС того же объема дополняет 113-сильный электромотор.

Большинство предлагаемых экземпляров, правда, работают исключительно на бензине. В Москве такой кроссовер доступен от 3 900 000 рублей, в Красноярске – от 4 100 000, а еще на 50 тысяч дороже – в Пензе, Тюмени и Ижевске. По отметке в 4 150 000 рублей проходят автомобили из наличия в Новосибирске и Подмосковье. Прибавив еще 50 тысяч, машину можно найти в Самаре, Томске, Набережных Челнах, Тюмени и Нижнем Новгороде, а за 4 250 000 – в Санкт-Петербурге, Чите, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Без ожидания и со всеми регистрационными документами Wildlander продают также в Сургуте, Туле, Ярославле, Перми, Челябинске, Липецке, Оренбурге, Саратове, Мурманске, Ставрополе, Вологде, Рязани и ряде других городов. Самые дорогие варианты у дилеров доходят почти до 5 миллионов – максимум 4 990 000 рублей.

По части опций «китайцу» есть чем похвастать. В список обычно входят кожаный салон, вентиляция и подогрев передних сидений, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль. Беспроводная зарядка для смартфона, доступ без ключа, мультируль и цифровая приборка – тоже в порядке вещей. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а за обзор отвечают камеры кругового обзора с парктрониками.

Интерьер Toyota Wildlander

Не обошлось и без адаптивного круиз-контроля, полностью светодиодной оптики и 20-дюймовых легкосплавных дисков. Словом, внутри все вполне современно и удобно.

Что особенно любопытно: Wildlander недавно засветился в свежем рейтинге агентства J.D. Power, которое изучало надежность автомобилей на китайском рынке. В своем сегменте модель показала наименьшее число проблем на сотню машин – то есть владельцы действительно редко сталкиваются с поломками. Для тех, кто ищет неприхотливый кроссовер, такая статистика точно будет весомым аргументом.

Несколько ранее сообщалось о поставках еще одного компактного паркетника – Toyota Raize. Эти машины в основном приезжают из ОАЭ, где минимальный ценник составляет 64 000 дирхам (примерно 1 380 000 рублей по текущему курсу).

О практичной семейной Тойоте, которую продают по цене Весты, «За рулем» уже писал.

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