Инспекторы выявили серьезные нарушения у грузовиков Dongfeng и Zoomlion, которые продаются в РФ

Росстандарт запретил продажи Dongfeng и Zoomlion из–за дефектов, угрожающих жизни

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло жесткие меры в отношении популярных китайских грузовых автомобилей.

По итогам внеплановых выездных проверок официальных дилеров марок Dongfeng и Zoomlion ведомство полностью запретило выпуск в оборот на территории России целого ряда моделей. Под ограничения попали тягачи Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также спецтехника Zoomlion серий ZTC, TMCP3 и TMCP4.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения, представляющие прямую угрозу безопасности на дорогах. У инспекторов возникли серьезные претензии к эффективности тормозных систем, надежности креплений ремней безопасности и работе рулевого управления. Кроме того, выяснилось, что на некоторых машинах отсутствуют обязательные задние и боковые защитные устройства, а также неправильно установлена система вызова экстренных служб.

Всем официальным представителям брендов предписано немедленно приостановить любую реализацию этой техники. За нарушение запрета компаниям грозит административная ответственность.

Однако на этом меры не заканчиваются: производителям предстоит разработать масштабные отзывные кампании. В рамках этих программ дилеры должны будут связаться с владельцами уже проданных автомобилей и бесплатно устранить все дефекты в сервисных центрах. Перечень конкретных VIN-номеров, подпадающих под сервисную акцию, будет согласован с Росстандартом.

В настоящее время все представительства уже уведомили регулятора о прекращении продаж проблемной продукции и приступили к созданию планов по устранению нарушений.

В Росстандарте подчеркивают, что подобные контрольные мероприятия проходят на постоянной основе. Если производители не могут гарантировать безопасность, их продукция будет немедленно сниматься с продаж до полного устранения недостатков.

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