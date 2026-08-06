В Москве оплату парковки на выезде выбирают 45% водителей

Максим Ликсутов: Оплата парковки со шлагбаумом на выезде стала самой популярной у водителей

Сейчас в столице оплату парковки непосредственно на выезде выбирают 45% автомобилистов, а за последний год количество подобных платежей увеличилось на 60%.

Главные преимущества системы – экономия времени и отсутствие необходимости покидать салон: рассчитаться можно бесконтактно банковской картой или смартфоном прямо на шлагбауме.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем парковки еще удобнее. Оплата стоянки со шлагбаумом при выезде становится все популярнее у столичных автомобилистов: за 1 год доля таких транзакций выросла на 60%.

Водителям не нужно выходить из машины, достаточно приложить карту или телефон к стойке выезда», – отметил Максим Ликсутов.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в MAX