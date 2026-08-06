В Москве оплату парковки на выезде выбирают 45% водителей
Сейчас в столице оплату парковки непосредственно на выезде выбирают 45% автомобилистов, а за последний год количество подобных платежей увеличилось на 60%.
Главные преимущества системы – экономия времени и отсутствие необходимости покидать салон: рассчитаться можно бесконтактно банковской картой или смартфоном прямо на шлагбауме.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем парковки еще удобнее. Оплата стоянки со шлагбаумом при выезде становится все популярнее у столичных автомобилистов: за 1 год доля таких транзакций выросла на 60%.
Водителям не нужно выходить из машины, достаточно приложить карту или телефон к стойке выезда», – отметил Максим Ликсутов.
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