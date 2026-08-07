Россияне скупают иномарки ушедших брендов: их доля на рынке рекордно выросла

«Автостат»: доля глобальных автобрендов в РФ в июле 2026 года достигла 15%

Вопреки недавнему снижению, сегмент глобальных автобрендов на российском рынке новых легковушек снова пошел вверх. Рынок в целом переменился: если весной и в начале лета их присутствие несколько сжалось, то июль показал 18,3 тысячи проданных машин из 122 тысяч – это 15% от общего объема. По сути, показатель опять добрался до февральской рекордной планки.

Директор «Автостата» Сергей Целиков 6 августа у себя в Telegram-канале отметил, что тренд на сокращение доли прервался. Рекордные 15,9% сегмент показал как раз в феврале, а в апреле – июне значения колебались в пределах 12-14%. В реальности альтернативные каналы поставок никуда не делись, и россияне охотно пользуются этим, когда не хотят ограничивать выбор российско-китайской палитрой моделей.

Контраст с прошлым годом, кстати, выглядит особенно резко. За январь – июль 2025-го доля «глобальных» марок составляла лишь 6,5%, то есть была более чем вдвое ниже, чем нынешним летом. Интерес к неофициально ввозимым автомобилям за прошедший год не угас, а только разгорелся: японские марки занимают 8,2% рынка, немецкие – 4,3%, а корейские бренды удерживают 1,6%. Именно эти машины и формируют костяк параллельного импорта.

Между тем, оживление на авторынке подкрепляется и статистикой по подержанным экземплярам. Ввоз легковых автомобилей с пробегом старше трех лет в июле увеличился на 7% – до 50,5 тысячи единиц против 47,3 тысячи годом ранее. За первые семь месяцев 2026 года импорт таких машин вырос на заметные 12% и достиг 255,7 тысячи авто.

Об одной из таких доступных «японок» «За рулем» уже уже рассказывал.

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