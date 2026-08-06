Эксперт Сосновский: моторное масло в закрытой канистре сохраняет свойства 5 лет

Погоня за канистрой с самой поздней датой изготовления – привычка, которая на деле не дает ровным счетом никаких преимуществ. Отсчет жизненного цикла моторного масла запускается в тот момент, когда производитель фиксирует дату розлива на упаковке, и ресурс герметично запечатанной жидкости составляет ровно пять лет. Причем хранить тару на лютом морозе или под прямыми солнечными лучами, конечно, не стоит.

С даты выпуска и до финального дня пятого года пакет присадок остается химически стабильным, а базовое масло не окисляется. Причина проста: внутрь закупоренной канистры нет доступа кислороду, влаге и пыли. Между прочим, если залить такую жидкость в мотор прямо перед истечением этого срока годности, она спокойно проходит полный межсервисный интервал безо всяких поблажек на возраст. А вот все, что выходит за границы гарантийной «пятилетки», это уже зона непредсказуемых химических реакций и отсутствия каких-либо обязательств со стороны бренда. Так что канистре возрастом два, три или четыре года опасаться нечего, герметичная стенка отлично защищает содержимое от внешней среды.

Когда же масло попадает в картер, начинается совсем другая история. Высокие температуры, атака картерных газов, топливный конденсат и частицы сажи мгновенно запускают необратимый процесс деградации. Присадки, отвечающие за чистоту и защиту от износа, срабатываются, вязкость неумолимо падает, а отложения нарастают лавинообразно. Нарушение графика замены в таких условиях – это лишь вопрос времени до перегрева, критического износа и потери ресурса двигателя.

На самом деле срок хранения в магазинной упаковке и срок службы внутри агрегата – абсолютно разные понятия, путать их недопустимо. Качественный продукт, залитый строго до истечения тех самых пяти лет, даст надежную защиту на весь предписанный автопроизводителем интервал. Куда критичнее не разглядывать цифры на дне канистры, выискивая самую актуальную дату, а следить за регламентом замены. И вот тут принципиальный момент, который подчеркивает специалист: «Гораздо важнее – не пропустить момент замены».

Ранее «За рулем» уже рассказывал, почему свежее масло может почернеть почти сразу после замены.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!