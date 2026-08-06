Зажигалка, очки и бутылка воды — чем все это может навредить салону автомобиля?

Александр Клевцов: перед тем как закрыть дверь в жару — уберите все с панели авто

Представьте – лето, солнце, парковка у торгового центра. Кажется, за полчаса с машиной ничего не может случиться.

Однако в интернете хватает страшилок про бутылку-линзу и взрывающуюся зажигалку, но где здесь правда? Мы попросили эксперта обозначить реальные риски, а заодно ответить на самые частые вопросы водителей: портятся ли таблетки, опасны ли очки и что нельзя оставлять в салоне.

Мнение эксперта

Александр Клевцов, основатель бренда «АвтоСомелье» (подбор и доставка автомобилей из-за рубежа):

– Сначала о главном. В закрытой машине на солнце воздух нагревается до 60-70 градусов, а если панель темная – до 80-90. Это не жара, это уже режим сушильной камеры. Дальше вопрос только в том, что вы на этой панели оставили. Расскажу, где реальный риск, а где интернет-страшилка.



Бутылка воды – опасность или миф?

Не миф, но и не то, чего стоит бояться больше всего. Круглая прозрачная бутылка действительно работает как линза: она собирает луч в точку, и если та точка попала на темную ткань сиденья, появляется подпалина, а при удачном для огня стечении обстоятельств – тление. Подтвержденные случаи прожженной обивки есть. Полноценный пожар из-за одной бутылки – редкость, но испорченное сиденье вполне реально. Убирайте воду в тень, в дверную карту или под сиденье.

Очки – правда опасны?

Почти нет. Солнцезащитные линзы плоские и затемненные, фокусировать луч им нечем. А вот собирающие линзы для дальнозоркости теоретически могут. Гораздо реальнее другая потеря: от жары поведет оправу и может испортиться покрытие линз. Так что очки на панели – это риск для очков, а не для машины.

Зажигалка взрывается от жары?

Вот это – настоящая опасность, а не разговоры. Внутри газ под давлением, и при нагреве давление растет. Корпус трескается, газ выходит наружу, а рядом – раскаленная панель и возможная искра. Случаи разрушения зажигалок в салоне известны, и последствия там серьезнее любой бутылки. Такая же природа у аэрозолей: дезодорант, освежитель, баллон газа – все это в жару из салона убирают.

И назову еще один риск, который часто упускают, хотя он опаснее всего перечисленного: внешние батареи и техника с литиевыми элементами. Перегретая батарея способна пойти в тепловой разгон – это самовозгорание, которое почти не тушится обычным огнетушителем. В бардачок такое не кладут, а забирают с собой.

За 28 лет я видел, как машина уходила в утиль из-за забытой на панели ерунды. Правило простое: перед тем как закрыть дверь на парковке под солнцем, осмотрите салон и заберите все лишнее. Тридцать секунд против стоимости автомобиля – ставка, о которой не спорят.

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