В России изменились цены на один из самых популярных отечественных кроссоверов

Tenet T4L впервые подорожал в августе: базовая версия прибавила 20 тыс. рублей

Пока потенциальные покупатели ждали традиционных акций, калужский завод внес коррективы в ценники. Tenet T4L, компактный кроссовер от холдинга «АГР» (ранее там собирали Volkswagen), получил первую наценку с момента выхода на рынок в конце мая.

Правда, подорожание затронуло только начальную комплектацию. Версия «Актив» теперь обходится в 2 279 000 рублей – рост составил ровно 20 тысяч. В то же время топовое исполнение «Прайм» сохранило прежнюю планку в 2 429 000 рублей.

Tenet T4L

От предшественника с индексом T4 новинка отличается довольно сильно. Автомобиль вытянулся в длину на 186 мм, стал выше почти на 5 сантиметров, да и колесная база в 2650 мм прибавила 40 мм. На деле это вылилось в более просторный второй ряд и солидный объем багажника: 475 л в обычном состоянии и до 1500 – если сложить спинки заднего дивана.

Что под капотом? Альтернатив здесь не предусмотрено. Обеим комплектациям положен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 147 л.с. и 210 Нм момента. Трудится он в связке с 6-ступенчатым роботом, оснащенным мокрыми сцеплениями. А вот полный привод для этой модели пока недоступен – колеса крутит только передняя ось.

Интерьер Tenet T4L

Впрочем, ситуация с трансмиссией скоро изменится. Холдинг «АГР» планирует до конца года представить версию 4WD. Мотор, скорее всего, останется прежним, но пару ему составит уже 7-ступенчатая роботизированная коробка.

Между тем, спрос на машину радует производителя. По итогам июля Tenet T4L влетел в топ-5 продаж российского рынка: покупатели поставили на учет 4051 такой кроссовер. Подобная статистика, кстати, неплохо объясняет, почему завод решил слегка переписать ценник младшей версии.

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