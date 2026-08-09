Назван самый ликвидный автомобиль Китая: он уже продается в России

Рамный гибрид Tank 500 Hi4–T возглавил рейтинг остаточной стоимости авто в Китае

В Китае подвели итоги исследования ликвидности автомобилей 2026 года.

Эксперты китайской дилерской ассоциации и платформы Jingzhengu оценили, сколько процентов от первоначальной цены сохраняют машины после трех лет эксплуатации.

Самые высокие показатели оказались у крупных кроссоверов и рамных внедорожников – в среднем они удерживают 52% стоимости. Хуже всего держат цену компактные седаны, теряющие более половины своей цены.

Среди брендов лучшие результаты показали премиальные марки Porsche и Tesla с результатами около 57%, а в массовом сегменте первое место заняла Honda с показателем 51,5%.

Однако главная сенсация произошла в группе китайских производителей: здесь абсолютным лидером стал GAC с 55,1%, а вторым – Tank с 54,8% сохраненной стоимости. В общем зачете они уступили только мировым премиум-гигантам, обойдя многих популярных японских и европейских конкурентов.

Если рассматривать отдельные модели, то абсолютным чемпионом признан гибридный рамный внедорожник Tank 500 Hi4-T. За три года он сохраняет внушительные 63,2% своей изначальной цены.

В России эта версия известна как «Техно-Премиум»: под капотом у нее сочетание 2,0-литрового турбомотора, электродвигателя и мощной батареи на 37,1 кВт·ч.

Далее следуют Тesla Model 3 и Tesla Model X, а ближайшие преследователи – модели Tank 400 Hi4-T и Haval Raptor Hi4 – заметно отстают, сохраняя около 58% и 57% соответственно.

О падении цен на некоторые китайские модели «За рулем» ранее рассказывал.

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