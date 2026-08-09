Небольшой скол или перекрас: что на самом деле убивает цену вашего авто?

Эксперт Архипов объяснил, когда кузовной ремонт спасет бюджет, а когда — навредит

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с кузовным ремонтом, и зачастую это сопряжено не только с тратами, но и с тревогой: не облезет ли краска через месяц и не придется ли продавать машину с огромным дисконтом?

Руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов развеял главные мифы о восстановлении кузова и подсказал, как не разориться на покраске.

По словам эксперта, гнаться за идеальным покрытием стоит далеко не всегда. Если царапина затронула только лак, ее можно просто отполировать, а небольшой скол на родной краске часто выглядит в глазах покупателя честнее, чем свежий перекрас целой детали, который может вызвать подозрения.

Главный враг автомобиля – не внешний вид, а коррозия. Как только повреждение доходит до металла, медлить нельзя: если открытые сколы на капоте или кромках дверей не обработать вовремя, ржавчина уйдет глубоко под краску, и простой косметический ремонт тут уже не поможет, особенно в зонах сварных швов и водостоков.

Совсем иначе обстоят дела с пластиковыми бамперами. Пока деталь держится крепко и не мешает работе датчиков, царапины можно отложить в долгий ящик, а вот треснувшие крепления лучше чинить сразу, иначе вибрации и зазоры приведут к новым поломкам.

Гораздо серьезнее следует подходить к восстановлению после аварий. Архипов подчеркивает, что перекрашенное крыло или дверь – это не приговор, если сохранена геометрия. Но когда следы ремонта видны на лонжеронах, стойках или порогах, отвечающих за жесткость кузова, здесь важен каждый миллиметр. Неправильная вытяжка или сварка могут сделать машину неуправляемой, привести к неравномерному износу резины и поставить под угрозу безопасность водителя.

При осмотре подержанного автомобиля толщиномер – хороший помощник, но он не дает полной картины. Важно смотреть на зазоры, состояние болтов крепления и герметик в швах. Если заводской слой краски в норме (в среднем до 160 микрон), а цвет деталей одинаков, повода для паники нет. Самое главное правило от эксперта: нужно разделять косметический окрас и вмешательство в силовую структуру. В первом случае ремонт допустим и даже выгоден, а во втором – требует максимальной бдительности, ведь от этого зависит не только цена авто при продаже, но и ваша жизнь.

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