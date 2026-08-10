Добротный кроссовер из Европы начали продавать в России: актуальные цены

В РФ появились Skoda Kamiq 2022-2023 годов из Европы с ценой от 2,6 млн рублей

На онлайн-площадках по продаже машин стали публиковать объявления о продаже Skoda Kamiq, доставленных с европейского рынка. Продавцы запрашивают примерно 2,6 миллиона рублей за экземпляры 2022-2023 годов выпуска с минимальным пробегом – в районе 30 тысяч километров.

Причем в озвученную стоимость уже заложены и таможня, и утильсбор, и акцизы. Никаких скрытых доплат сверху. Уложиться в относительно вменяемый ценник помогает силовая установка – под капотом скрывается 1.5 TSI с отдачей 150 л.с.

Skoda Kamiq

Тут есть прямой финансовый интерес. Законодательная лазейка позволяет оформить машину по уменьшенной ставке утилизационного сбора, ведь коммерческий тариф бьет по авто мощнее 160 «лошадей». Kamiq в эти рамки не попадает.

Вообще, если посмотреть на модель трезво, перед нами крепкий городской «проходимец» с европейскими корнями. В него не стыдно сесть: внутри просторно, все логично расположено, а инженерная начинка не склонна к капризам. Хотя назвать поездку вальяжной не получится – подвеска откровенно жесткая, и это, пожалуй, главный камень в его огород.

Кстати, о начинке. Европейский вариант ощутимо резвее того, что под маркой Skoda штампуют для китайского рынка на старой тележке PQ25. Там клиент получает безнаддувный мотор на 110 сил, а здесь – турбоагрегат.

Интерьер Skoda Kamiq

Динамика у «чеха» с турбомотором вполне бодрая: 8,3 секунды до сотни и максималка в 215 км/ч. При этом аппетит у двигателя скромный – в смешанном ритме укладывается в 5,6-6,5 литра на 100 километров пробега.

Между прочим, при выборе конкретной машины стоит внимательно изучить список оснащения. У Skoda традиционно куча вариантов исполнения, и почти каждую версию можно дооснастить отдельными опциями, так что два внешне одинаковых Kamiq по факту могут оказаться машинами с разным уровнем комфорта.

Автомобиль, сочетающий практичность и доступную цену без явных компромиссов, «За рулем» уже рассмотрел.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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