Новый суперкар Toyota будет представлен в неожиданном исполнении
По информации японского издания response.jp, компания Toyota планирует выпустить целое семейство спорткаров на базе концепта GR GT. Среди вероятных исполнений рассматривается даже неожиданный вариант – модификация с открытым верхом. Официальных подтверждений пока нет, но если такой автомобиль доберется до конвейера, он вполне может получить обозначение Aero Top. Этим именем Toyota не пользовалась с 90-х годов прошлого века.
Если в Тойоте все-таки решатся на открытую версию, автомобиль, скорее всего, оснастят жесткой съемной крышей. Подобное решение позволяет инженерам свести к минимуму прибавку массы – критически важный момент при проектировании суперкаров.
Что касается технической части, здесь сюрпризов немного. Вне зависимости от типа кузова GR GT сохранит алюминиевую пространственную раму и гибридную силовую установку. В движение машину будет приводить 4-литровый V8, расположенный по центру, а на задней оси разместят один электромотор. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат.
О том, что семейство GR GT разрабатывают сразу в нескольких версиях, красноречиво говорят шпионские снимки с Нюрбургринга. На знаменитую трассу Toyota вывела два прототипа: один с достаточно сдержанным аэродинамическим обвесом, а второй – с откровенно агрессивным, нацеленным, судя по всему, на трековые рекорды. Глава марки при этом отдельно подчеркнул: тираж серийного GR GT ограничивать не собираются. Премьера товарного суперкара запланирована на 2027 год.
Пока Toyota готовит Aero Top, «За рулем» рассказал о новейшем BMW X5, который получил свежий дизайн и пять силовых установок.
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