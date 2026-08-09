Новый суперкар Toyota будет представлен в неожиданном исполнении

Toyota разрабатывает линейку спорткаров GR GT, ожидается модификация Aero Top

По информации японского издания response.jp, компания Toyota планирует выпустить целое семейство спорткаров на базе концепта GR GT. Среди вероятных исполнений рассматривается даже неожиданный вариант – модификация с открытым верхом. Официальных подтверждений пока нет, но если такой автомобиль доберется до конвейера, он вполне может получить обозначение Aero Top. Этим именем Toyota не пользовалась с 90-х годов прошлого века.

Если в Тойоте все-таки решатся на открытую версию, автомобиль, скорее всего, оснастят жесткой съемной крышей. Подобное решение позволяет инженерам свести к минимуму прибавку массы – критически важный момент при проектировании суперкаров.

Что касается технической части, здесь сюрпризов немного. Вне зависимости от типа кузова GR GT сохранит алюминиевую пространственную раму и гибридную силовую установку. В движение машину будет приводить 4-литровый V8, расположенный по центру, а на задней оси разместят один электромотор. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат.

О том, что семейство GR GT разрабатывают сразу в нескольких версиях, красноречиво говорят шпионские снимки с Нюрбургринга. На знаменитую трассу Toyota вывела два прототипа: один с достаточно сдержанным аэродинамическим обвесом, а второй – с откровенно агрессивным, нацеленным, судя по всему, на трековые рекорды. Глава марки при этом отдельно подчеркнул: тираж серийного GR GT ограничивать не собираются. Премьера товарного суперкара запланирована на 2027 год.

Пока Toyota готовит Aero Top, «За рулем» рассказал о новейшем BMW X5, который получил свежий дизайн и пять силовых установок.

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