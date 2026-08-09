Bugatti представила уникальный гиперкар, названный в честь рыцарского коня

Bugatti анонсировала единственный гиперкар Destrier на базе Bolide с мотором W16

У марки из Мольсайма намечается громкая новинка – подразделение персонализации Sur Mesure рассекретило гиперкар Destrier, построенный по программе индивидуальных заказов Solitaire. Модель названа в честь средневекового боевого рыцарского коня. Публичный дебют эксклюзивной двухдверки запланирован на автомобильную неделю Monterey Car Week в Калифорнии, стартующую в августе, а первые подробности о машине распространила пресс-служба компании 6 числа.

В техническом плане за базу взяли трековый Bugatti Bolide. Правда, если последний проектировали ради максимальной аэродинамической эффективности, то с Destrier пошли совсем другим путем. От развитых антикрыльев и активных закрылков практически полностью отказались – внешность сделали куда более лаконичной.

Архитектура новинки перекликается с наследием тридцатых годов. Конкретно – с платформой Type 57, которая в свое время служила фундаментом и для гоночных болидов, и для дорожных купе. Над ветровым стеклом при помощи лазера нанесли силуэты двух легендарных моделей той эпохи: обтекаемого Type 57G Tank и элегантного Type 57SC Atlantic.

Кстати, о пропорциях. Высоту умудрились сделать ровно один метр – Destrier оказался самой низкой машиной в сегодняшней гамме Bugatti. Размерность колес тоже пересмотрели: спереди теперь стоят 20-дюймовые диски, сзади – на дюйм крупнее, тогда как у Bolide везде были 18-е. От рыцарской тематики, давшей имя всему проекту, никуда не деться: кузов покрыт специальным многослойным колером Sapphire Celeste с мерцающим эффектом, а отдельные детали будто вычеканены – отсылка к латам и доспехам средневековых воинов.

В отделке без стеснения сочетают полированный алюминий с тонированным под цвет кузова карбоном. Салон укутали в теплую коричневую гамму – в ход пошли натуральная кожа, нежный нубук и фактурный трехмерный текстиль с вплетенными медными нитями. Смотрится, судя по описанию, богато и небанально.

Силовая начинка осталась без сюрпризов – ее целиком позаимствовали у Bolide. Несущая конструкция представляет собой углепластиковый монокок, за спинами седоков трудится хорошо знакомый W16 объемом 8 литров с четырьмя турбокомпрессорами. Отдача этого агрегата составляет внушительные 1600 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» уже уже рассказывал об одном из самых дорогих суперкаров в мире — без турбомотора и автомата.

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