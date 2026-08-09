Ручная роспись салона за 4 млн: «китаец» получил опцию, достойную Rolls–Royce

Для BYD Yangwang U8L предложили ручную роспись салона за 4 млн рублей

Внедорожник BYD Yangwang U8L от люксового суббренда Yangwang теперь можно заказать с ручной росписью салона, выполненной мастерами. Речь идет о нарисованных и вышитых пейзажах – точно такой же индивидуальной отделке, которая долгие годы была визитной карточкой Rolls-Royce.

Стоимость опции, кстати, недвусмысленно намекает на высший сегмент: 4 миллиона рублей. По сути, китайский автопром не просто догоняет именитых конкурентов по части персонализации, но и перенимает их смелые стратегии.

Между прочим, нанесение пейзажа вручную и вышивка в салоне – это долгий и кропотливый процесс. В реальности клиент получает эксклюзивный интерьер, который превращает внедорожник в арт-объект.

Новинка стала доступна для флагманской модели Yangwang U8L. Так что если вы хотите расписанный вручную салон, теперь не обязательно обращаться к британским брендам – достаточно присмотреться к китайскому люксу.

О другом кроссовере, который примеряет люксовые решения Rolls-Royce, «За рулем» уже рассказывал.

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