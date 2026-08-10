Лишать прав за магнитное крепление номеров не будут

Верховный суд разъяснил, когда магнитная рамка для номера является нарушением

Верховный суд намерен поставить точку в спорах о магнитных креплениях для автомобильных номеров – по данным «Коммерсантъ», готовится разъяснение, которое не позволит лишать водителей прав лишь за сам факт использования таких рамок.

Во многих регионах суды и прокуратура трактовали магнит как устройство, позволяющее скрыть госзнак. А это уже грозило изъятием прав на срок до полутора лет. Однако высшая инстанция указала: основанием для наказания может быть только доказанное намерение уйти от штрафа под камерами.

В Госавтоинспекции, кстати, тоже не видят состава нарушения, если рамка не мешает чтению регистрационного знака. Соответствующие разъяснения МВД уже направило в территориальные подразделения. Получается, позиция становится единой.

Специалисты напоминают, что магниты часто применяются для быстрого снятия номеров в совершенно безобидных ситуациях – например, при рекламных фотосессиях или на бездорожье. И лишать прав за это, по меньшей мере, странно.

Между тем, в начале 2026 года громкий случай с блогером Светланой Бонос, оставшейся без прав из-за магнитной рамки, вызвал широкий резонанс. После этого депутат Ярослав Нилов обратился сначала в прокуратуру Свердловской области, а затем и напрямую в Верховный суд.

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