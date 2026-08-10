Альтернативный импорт в июле: топ-5 «хитов сезона»

Аналитик Целиков: альтернативный импорт автомобилей в РФ вырос на 59% в июле

Поставки новых легковых автомобилей (в возрасте до трех лет) путем альтернативного импорта в Россию выросли в июле на 59% и составили 21,5 тыс. единиц. Из них 71% был выпущен в Китае, а 54,4% имеет двигатели мощностью до 160 л.с. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Официальные импортеры поставили в Россию чуть менее 23 тыс. машин, рост составил 55%. Общий же объем ввоза новых легковушек в июле составил 44,4 тыс. единиц (+57%).

По данным агентства, почти половина альтернативного импорта поступает к РФ напрямую из Китая (46%), а главным транзитным каналом остается Киргизия (31%). Новые автомобили по схемам альтернативного импорта везут из Японии (7%), через Белоруссию (6%) и из Южной Кореи (5%).

Чаще всего в РФ поступают автомобили Mazda (15,1%) и Toyota (15%), пятерку марочного рейтинга дополнили Volkswagen (6,6%), Nissan (6,3%) и BMW (6,1%). В десятку также вошли Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda. Среди моделей лидирует кроссовер Mazda CX-5, на второе место вышел другой японский кроссовер — Nissan Qashqai, а на третью строчку опустился Toyota RAV4, за ними идут Toyota Highlander и Kia Seltos.

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