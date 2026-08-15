В Россию привезли надежный кроссовер Skoda дешевле популярных «китайцев»

Skoda Kamiq китайской сборки привезли в Россию с ценой от 1,8 млн рублей

На российский рынок пришел любопытный вариант Skoda Kamiq с китайского рынка – модель, которую уже сейчас можно заказать во Владивостоке за 1,8 млн рублей. Речь идет об абсолютно новой машине, выпущенной совместным предприятием SAIC Volkswagen специально для КНР. И хотя название совпадает с европейской версией, технически между ними нет решительно ничего общего.

Skoda Kamiq

А ведь это действительно привлекательная цифра на фоне того, что происходит с ценами у конкурентов. Буквально на днях подорожал Geely Cityray – его стартовый ценник теперь составляет 2 869 990 рублей. Выпускаемый в Калуге Tenet T4L с августа прибавил 20 тысяч и теперь тянет минимум на 2 279 000 рублей. Даже белорусский Belgee X50+ в базе обойдется не меньше чем в 2 319 990 рублей. По сути, Kamiq оказывается дешевле ближайших соперников на очень ощутимую сумму – практически на миллион по сравнению с «китайцем» и почти на полмиллиона относительно прочих.

Цены и комплектации в разных городах

Что именно предлагают за эти деньги? Владивостокские продавцы оценивают кроссовер в исполнении Comfort в 1,8 млн рублей. Оснащение включает кондиционер с климат-контролем, мульти-руль, несколько USB-разъемов, медиасистему с сенсорным экраном, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, а также обогрев боковых зеркал.

В Кемерово готовы доставить «под ключ» машину за 1 870 000 – правда, уже без климат-контроля, люка, бесключевого доступа и кнопки Start/Stop. Казанские дилеры просят порядка 2 000 000 рублей за вариант с кожаным салоном и полноценным климат-контролем. А дальше цена только растет в зависимости от города: Санкт-Петербург – от 2 045 000, Самара – от 2 190 000, Воронеж – от 2 250 000, Краснодар – от 2 300 000, Пермь – от 2 390 000, Мурманск – от 2 430 000, Брянск – доходит до 2 500 000 рублей.

Интерьер Skoda Kamiq

Что касается машин в наличии, их на крупнейших классифайдах насчитывается около полусотни. Краснодар предлагает новый Kamiq за 2 400 000, Брянск, Казань и Сочи – за 2,5 млн, Оренбург и Москва – за 2,55 млн, Екатеринбург, Симферополь и Санкт-Петербург – на 50 тысяч дороже. В Стерлитамаке ценник составляет 2 690 000 рублей, а в Воронеже и вовсе 2 850 000.

Своя платформа и «атмосферник»

Китайский Kamiq крупнее европейского: длина достигает 4390 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1606 мм, а колесная база равна 2610 мм. Главное же отличие кроется под капотом. Здесь установлен исключительно 1,5-литровый 110-сильный «атмосферник» серии ЕА211 evo, по конструкции напоминающий хорошо знакомый россиянам 1,6-литровый двигатель CWVA от Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом, привод при этом только передний.

Рестайлинговый Geely Cityray, о котором «За рулем» недавно рассказывал, теперь оказался дороже альтернативы на миллион.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!