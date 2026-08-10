Названы главные ошибки автомобилистов на трассе летом

Эксперт Ерицян: Водители переоценивают свои навыки при поездках летом

Число летних аварий на загородных трассах традиционно остается высоким – вовсе не из-за капризов погоды, а из-за иллюзии полной безопасности, которую дарит сухой асфальт. Автоэксперт Ашот Ерицян в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил: именно переоценка собственных навыков и ложное чувство контроля толкают водителей на неоправданный риск.

Хорошая погода подталкивает быстрее разгоняться и держать дистанцию поменьше. Вот только времени на маневр при этом почти не остается. А если еще пытаться проехать сотни километров без остановок, копится усталость, которая незаметно снижает и внимание, и реакцию. Ерицян подчеркивает: регулярные перерывы в пути – это не рекомендация, а способ избежать фатальной ошибки.

Высокая скорость делает любые технические неполадки критическими. Скажем, изношенные шины или барахлящие тормоза на трассе – это билет в аварию. Именно поэтому до выезда на загородную дорогу стоит досконально проверить ключевые узлы машины: профилактика предотвращает внезапные поломки.

Подготовка к дальней поездке вообще начинается не с пуска двигателя, а с прокладки маршрута и выбора мест для полноценного отдыха. В пути важно следить за скоростью и погодой. Эксперт убежден: личная дисциплина и полностью исправный автомобиль – два столпа безопасности в любое время года.

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