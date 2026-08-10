Когда мойка двигателя может навредить машине

Эксперт Егоров рассказал, когда нужно мыть двигатель автомобиля

Для современного мотора обычная дорожная пыль угрозы не представляет. Силовой агрегат изначально проектируют с расчетом на такие условия, так что устраивать ему банный день перед холодами – процедура, прямо скажем, лишняя. На этом акцентирует внимание автоэксперт Алексей Егоров.

Сухой и исправно работающий двигатель мыть не нужно. «Если двигатель сухой и работает без нареканий, специально мыть его перед осенью нет необходимости. Куда важнее убедиться, что нет подтеков масла или охлаждающей жидкости, а все электрические разъемы находятся в исправном состоянии», – подчеркнул он. По сути, охота за идеальной чистотой отвлекает от действительно важных моментов.

А вот если желание навести лоск все же возникло, ехать стоит только в профильный сервис. Мастера в курсе, какие узлы спрятать от воды подальше. Самостоятельная же мойка аппаратом высокого давления – настоящая лотерея с высокими ставками. Мощная струя запросто доберется до электрических соединений, зальет электронные блоки, генератор или катушки зажигания, а последствия такого душа обойдутся недешево.

Вместо украшения подкапотного пространства логичнее потратить время на реальную диагностику. Первоочередное внимание – уровням технических жидкостей, состоянию ремней, аккумулятора и системы охлаждения. Выходит, чистый моторный отсек – это больше вопрос эстетики, а не обязательный ритуал сезонной подготовки. Своевременная же ревизия ключевых агрегатов – вот что действительно убережет от проблем, когда термометр поползет вниз.

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