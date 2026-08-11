Спрос на легковые автомобили падает: ждать ли осеннего оживления

Аналитик Целиков: продажи легковых машин в России падают

На прошедшей неделе на российском рынке было реализовано почти 27 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти на 7% меньше, чем неделей ранее (28,8 тыс. шт), сообщил в MAX глава «Автостата» Сергей Целиков. Динамика по отношению к аналогичной неделе прошлого года тоже отрицательная (-3,2%).

В то же время в сегменте коммерческих автомобилей наблюдается сдержанный рост. К предыдущей неделе продажи LCV подросли на 9,3% до 1496 штук, а реализация грузовых автомобилей выросла на 4,2% до 989 единиц.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года в обоих сегментах комтранса динамика отрицательная: −8,3% и −13,6% соответственно.

Текущие недельные продажи показывают колебательные движения вокруг основного рыночного тренда - стабилизации рынка на нижнем уровне, комментирует аналитик. По его оценке, предстоящего осеннего роста, как в прошлом году, пока не наблюдается. «Скорее всего, обойдемся без него», - считает Целиков.

Ранее «За рулем» перечислил самые ликвидные автомобили на российском рынке.

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