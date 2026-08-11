Эти автобренды уменьшили скидки на машины в России

Эксперт Мосеев перечислил марки, которые снизили скидки на машины в России

К середине августа общий вектор очевиден: скидки на автомобили тают сразу у нескольких крупных брендов. По оценке экспертов, это становится устойчивым трендом – ранее предложенные выгодные условия постепенно сжимаются. Так, LADA пересмотрела программы на газовые модели 2025-2026 годов.

Покупателям Largus CNG и Vesta CNG теперь придется забыть о прежних послаблениях – скидка сократилась на 206 000 рублей.

Geely действует хитрее: вместо прямого урезания скидок бренд просто переписал стоимость комплектаций на модели 2025 и 2026 годов. Компактный кроссовер Geely Cityray теперь стоит на 20-40 тысяч рублей больше (в зависимости от исполнения), версия Exclusive 26PY модели Coolray прибавила 20 тысяч, а большой Okavango 2026 года подорожал на скромные 7 тысяч рублей.

Changan перемены коснулись моделей 2024 и 2025 годов. Скидка на популярный CS35 Plus в 2025 модельном году уменьшена на 60 000 рублей: было 260 000, а стало 200 000. Зато на UNI-K 2024 года теперь действует фиксированная скидка в 100 000 рублей.

Бренд KGM сократил выгоду на все комплектации Korando 2025 года. Минус 100 000 рублей от прежних условий.

Единственным исключением из общего тренда стал Soueast. Вопреки всеобщему урезанию, компания увеличила скидку на кроссовер S06 2026 года: выгода выросла на 100 000 рублей – со 150 000 до 250 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о появлении в продаже европейского кроссовера Skoda Kamiq.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!