Инженер по эксплуатации Николаев: отказ от агрессивной езды сокращает расход топлива на 10–15%

Сократить расход топлива без серьезных вложений вполне реально – достаточно пересмотреть манеру вождения и не забывать о простейшем техническом контроле, объясняют эксперты Pravda.Ru. Самый заметный результат дает смена агрессивного стиля езды на более плавный, что позволяет снизить потребление горючего на 10, а то и на 15%.

В городе самым экономичным считается движение в диапазоне 40-60 км/ч. Разгоняться сильнее зачастую бессмысленно: все равно упрешься в очередной светофор или пробку. А слишком низкая скорость, наоборот, вынуждает двигатель работать на повышенных оборотах.

На трассе картина иная. Для подавляющего большинства легковых машин оптимальный режим лежит в пределах 80-100 км/ч. Именно здесь мотор выдает максимум отдачи, а аэродинамическое сопротивление воздуха еще не переходит в ту фазу, где оно начинает расти экспоненциально.

Как КП влияет на затраты

Связка двигателя и коробки передач – еще один важный фактор. Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев объясняет: когда водитель резко продавливает педаль газа, автоматическая коробка сбрасывает передачи вниз, чтобы выдать больший крутящий момент. Обороты мгновенно взлетают, и вместе с ними подскакивает расход.

Состояние шин определяет сопротивление качению едва ли не напрямую. Снижение давления всего на полбара относительно заводской нормы способно увеличить потребление топлива на пять и более процентов. Специалисты рекомендуют проверять давление в колесах раз в две недели и делать это исключительно на холодных шинах.

Масса автомобиля тоже играет роль: каждые 100-150 килограммов лишнего груза в салоне или багажнике добавляют к расходу примерно 0,2-0,3 литра на каждые 100 километров пути. Причем вредит не только вес – пустые багажники на крыше и лишний обвес ухудшают аэродинамику, заставляя мотор трудиться с большей нагрузкой.

Мнение инженера: чем опасна «народная» экономия

Желание сократить траты на бензин порой толкает водителей на опасные эксперименты. Однако инженер по эксплуатации Артем Николаев предупреждает: «Попытки сэкономить топливо через езду на нейтрали, выключение двигателя на ходу или использование сомнительных присадок опасны. На современных авто с турбонаддувом и сложной электроникой такие действия могут привести к поломкам, стоимость ремонта которых перекроет всю выгоду от экономии бензина».

Без полной технической исправности всех систем добиться экономии едва ли получится. Если автомобиль полностью исправен, на ровных участках трассы можно смело использовать круиз-контроль, а в городских условиях не отключать систему «старт-стоп» – современным агрегатам это не вредит, зато помогает не сжигать топливо впустую.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!