В России начали продавать новую семейную Kia: называем цены

В РФ в продаже появился 7-местный компактвэн Kia Carens по цене от ₽2,36 млн

Kia Carens теперь можно купить на российских онлайн-площадках. Компактвэн с тремя рядами кресел, рассчитанный на шесть или семь пассажиров, теперь можно заказать в нашей стране. Везде предлагают именно семиместный вариант.

По сути, ажиотаж вокруг модели понятен: в ОАЭ ее официально продают за 83 895 дирхамов (около 1,88 млн рублей). Однако, пересекая границы, ценник ощутимо меняется. Портал «Автоновости дня» выяснил, что минимальная стоимость «под ключ» на наших классифайдах стартует с 2,36 млн рублей.

Липецкая компания-продавец готова отдать машину за 2 359 007 рублей. Описания комплектации в объявлении нет, но снимки говорят сами за себя. Тканевая обивка сидений, климат-контроль, запуск двигателя без ключа и мультимедиа с камерой заднего вида – такой набор тут присутствует наверняка. Помимо этого, автомобиль оснащен цифровой панелью приборов, люком, а также 12-вольтовой розеткой и парой USB-портов.

Чуть более богатое исполнение привозит продавец из Владивостока. За этот экземпляр просят ровно 2,6 млн рублей, причем в заявленную сумму уже включены все обязательные платежи: таможня, утильсбор, оформление ЭПТС и доставка до Астрахани. Отличительная черта версии – комбинированный салон, где ткань разбавлена вставками из экокожи.

KIA Carens

Между прочим, в том же Владивостоке на продажу выставлен еще один Carens. Этот вариант дороже предыдущих – 3 070 000 рублей. Но оснащен он при этом заметно скромнее.

Что касается деталей именно этой дорогой, но урезанной модификации, то здесь все довольно аскетично.

Машина лишилась климат-контроля и люка. Мультимедийный экран маленький и поделен на блоки с приборной панелью, что делает переднюю часть салона проще визуально. Вместо кожаной отделки руля – пластиковый обод. В общем, платить больше приходится за версию, из которой убрали ряд приятных опций.

KIA Carens

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