АВТОВАЗ рассказал, как менялась механическая коробка передач Гранты

АВТОВАЗ: МКПП на Lada Granta за годы производства получила несколько доработок

Инженеры АВТОВАЗа провели ревизию механической КПП на Lada Granta, и список изменений объясняет, почему машина поехала иначе. Трогаться с места и переключаться стало заметно легче – и дело тут не в привычке.

Главная пара с передаточным отношением 3,9 пришла на замену старой, где было 3,7. Ход, казалось бы, небольшой, а эффект вполне ощутимый: крутящий момент на колесах подрос, поэтому мотор тянет увереннее практически на любой передаче. Как результат – улучшился разгон, поднялась максималка и снизился аппетит на загородных скоростях. Причем новое число удачнее сочетается с 15-дюймовыми колесами, которые теперь ставят по умолчанию.

Вообще эволюция «обуви» у Granta – отдельный сюжет. Начинали с 13-дюймовых дисков, а сегодня это уже двухцветные колеса с алмазной полировкой. Выглядят они куда современнее, делают силуэт гармоничнее, да и дорожный просвет немного увеличили – проходимость чуть подросла.

Второй важный момент – тросовый привод. Его появление в конструкции позволило заметно снизить уровень вибраций на рычаге. Сам механизм переключения при этом переехал: раньше он находился в нижней части картера, а теперь расположился сверху. Зачем это нужно? Его работа перестала так сильно зависеть от температуры и текучести трансмиссионного масла. Зимой, когда смазка густеет, разница особенно чувствуется: передачи втыкаются четко, плавно, без лишних усилий и дополнительных регулировок.

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